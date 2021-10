Le Manitoba accroît l’admissibilité à une 3e dose de vaccin contre la COVID-19

La province annoncera mercredi que les médecins, les infirmières, les pharmaciens et les employés de la santé qui travaillent directement avec les patients pourront obtenir une troisième dose.

Cette dose de rappel sera recommandée mais ne sera pas obligatoire.

De plus, ceux qui sont entièrement vaccinés avec le vaccin Vaxzevria fabriqué par AstraZeneca ou avec celui de Johnson & Johnson pourront aussi recevoir une troisième dose.

L'association Doctors Manitoba, qui représente plus de 4000 médecins, a dévoilé les changements d'admissibilité à ses membres dans un courriel mardi.

Une dose de rappel sera disponible pour les travailleurs de la santé asymptomatiques, y compris pour les médecins, compte tenu du risque d'exposition à des patients dans les milieux de soins de santé. Une citation de :Extrait d'un courriel de Doctors Manitoba

Pour les personnes ayant reçu deux doses du vaccin Vaxzevria d'AstraZeneca ou celui de Johnson & Johnson, la dose de rappel sera recommandée six mois après l’administration de la dernière dose.

La troisième dose sera offerte dans tous les lieux de la province où il est possible d’obtenir le vaccin contre la COVID-19.

Les autorités sanitaires ne recommandent pas, pour l’instant, une dose de rappel pour les personnes ayant reçu un mélange du vaccin Vaxzevria d'AstraZeneca avec une dose de vaccins à base d’ARN messager. Ces derniers incluent le vaccin Comirnaty de Pfizer et le vaccin Spikevax de Moderna.

Le Manitoba élargit actuellement l’admissibilité à la troisième dose dans les foyers de soins. Tout comme les travailleurs de la santé, les résidents des foyers ont été parmi les premiers Manitobains à se faire vacciner.

Nous savons que pour les aînés, la réponse immunitaire peut être plus faible , a déclaré lundi la médecin en chef du ministère de la Santé et des Aînés et responsable du groupe de travail du Manitoba sur la campagne de vaccination contre la COVID-19, Joss Reimer.

Avec les informations de Bartley Kives