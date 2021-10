La chanteuse britannique Adèle a tourné à Sutton

La vedette internationale Adèle est venue les 15 et 16 septembre dernier pour tourner son plus récent vidéoclip Easy on me.

C’est le réalisateur québécois Xavier Dolan qui est à la tête de ce tournage réalisé au Domaine Dumont / vignoble Chapelle Ste-Agnès.

La chanteuse a publié sur son compte Instagram, mardi, un court extrait de ce clip tiré de la chanson Easy On Me. À ce jour, plus de 13 millions de personnes ont vu des images de Sutton dans cet extrait. Le nouvel album d'Adele sortira le 15 octobre selon cette publication.

Début du widget . Passer le widget? View this post on Instagram Une publication partagée par Adele (@adele) Fin du widget . Retour au début du widget?

Le maire de Sutton Michel Lafrance a confirmé au micro de Par ici l’info que c’est avec fierté que l’équipe de Xavier Dolan et d’Adèle a été accueillie à Sutton.

Nous sommes très fiers d’avoir reçu Adèle et toute son équipe. Être choisi pour son tournage est une fierté de recevoir une vedette qui a été inspirée par la beauté de nos paysages et que mondialement, nos paysages vont être distribués sur la planète , signale le maire de Sutton.

Xavier Dolan a réalisé le vidéoclip d'Adèle à Sutton (archives). Photo : Radio-Canada

Certains services municipaux ont été ajustés pour accommoder ce beau dérangement .

Les organisateurs nous ont informés. Nous avions déjà eu une certaine expérience concernant des tournages. Nous sommes un peu habitués à nous ajuster à la dernière minute. Un communiqué avait été distribué pour informer les citoyens qu’il y avait un tournage , explique Michel Lafrance.

Il croit que de tels événements prouvent l’importance de protéger l’environnement de la municipalité.