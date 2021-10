Élections municipales à La Tuque : 175 employés toujours recherchés

Il reste 175 postes à pourvoir à La Tuque pour mener à bien les élections municipales du 7 novembre prochain et la journée du vote par anticipation le 31 octobre. 250 personnes au total sont nécessaires pour les différents bureaux de vote de la municipalité, et jusqu’à maintenant, le recrutement n’a permis que de combler 86 emplois.

Le défi de recrutement est encore plus grand cette année en raison des mesures sanitaires liées à la pandémie de COVID-19. Il y a davantage d’endroits pour aller voter sur le territoire de La Tuque, dans le but de limiter les attroupements. Par conséquent, il y a encore plus de personnel électoral à embaucher.

« Nous, on tient des bureaux de vote à vingt endroits. Vous comprenez l’immense territoire que nous avons sur le territoire de La Tuque. Donc, on tient même des bureaux de vote à Obedjiwan, secteur de Clova, Wemotaci, à Parent », explique le président d’élection, directeur général adjoint et greffier de Ville de La Tuque Jean-Sébastien Poirier en entrevue à l’émission En direct.

La Ville sollicite autant les adolescents pour travailler aux élections que les adultes et les gens plus âgés. Habituellement, dans les pôles de votation, le personnel est plus âgé. Ce sont des travailleurs qui sont très fidèles à l’emploi, mais dû à la COVID-19, on sait qu’il y en a qui sont plus craintifs de participer , précise-t-il.

Le président d’élection mentionne que l’âge minimum pour travailler est de 14 ans. Lors des élections de 2017, quelques étudiants ont prêté main-forte au processus électoral parce qu’il y a eu des tentatives de recrutement auprès des écoles. Donc, on essaie d’être imaginatif et on essaie de recruter pour préparer la relève.

Le salaire a également été revu à la hausse dans les dernières années. On l’a revu aussi à cause de la COVID parce que les gens qui vont travailler sont assujettis aux mesures sanitaires qui sont en place. Donc, ça demande un effort supplémentaire au niveau du personnel , indique-t-il.

Il y a différentes tarifications pour les différents postes à pourvoir, mais c’est tout près de 300 dollars qui peuvent être touchés pour une seule journée de travail au poste de scrutateur.

Une formation d’une heure est prévue pour les personnes désireuses de travailler dans un bureau de scrutin à La Tuque.

Jean-Sébastien Poirier déclare qu’il est urgent de pourvoir ces postes qui sont vacants dans presque tous les secteurs de la municipalité et espère que l’appel sera entendu.