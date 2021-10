Un couloir et un tarif réduit pour la randonnée alpine au Mont-Bellevue

Lors de la dernière séance du conseil municipal, les élus sherbrookois ont adopté un règlement en ce sens pour les utilisateurs de skis peau de phoque qui veulent monter la montagne et la redescendre en ski. Ces sportifs n'utilisent pas les remonte-pentes.

Une demande de plus en plus forte pour faire de la peau de phoque nous a été faite. Nous n'avions pas de tarif en ce sens. C’était un besoin de plus en plus présent , signale le conseiller municipal Vincent Boutin.

C’est un sport en croissance dans toutes les stations de ski , ajoute la conseillère Nicole Bergeron.

Un couloir d’ascension alpine sera d'ailleurs également aménagé dans la montagne.