La qualité de vie a diminué à Calgary, selon un sondage

Le rapport annuel Vital Signs combine des recherches et un sondage auprès des citoyens sur des questions liées à la qualité de vie, notamment le niveau de vie, l'environnement et la nature ainsi que le sens du partage et les valeurs.

Les résultats aident la Fondation, qui finance des centaines d'organismes caritatifs de chaque année, à déterminer où elle dirige ses ressources.

Pour la première fois depuis un certain nombre d'années, j'ai été très surpris par le classement général de la qualité de vie , lance Taylor Barrie, vice-présidente aux communications de la Calgary Fondation.

Selon elle, il n’y a aucun doute que la pandémie, qui présente toujours des défis pour de nombreux Calgariens, est directement liée aux résultats.

Santé mentale et stress

Selon le rapport, 51 % des répondants ont jugé leur santé mentale bonne ou excellente , ce qui représente une baisse par rapport aux 58 % enregistrés en 2020.

De plus, selon les résultats, 35 % des jeunes participants de 18 à 24 ans considèrent que leur santé mentale est mauvaise ou inférieure à la moyenne. À titre comparatif, seulement 20 % des répondants âgés de 25 ans et plus et 8 % de ceux âgés de plus de 65 ans ont se sont placés cette même catégorie.

Les jeunes se classent également au premier rang pour ce qui est du stress lié aux problèmes de santé et à l'isolement.

Sur l'ensemble des répondants, 33 % ont signalé se sentir stressés à cause de leur situation financière et 30 % ont indiqué se sentir fréquemment épuisés.

Les gens sont stressés, ils sont fatigués, ils se sentent isolés, ils s'inquiètent pour les membres de leur famille. Une citation de :Taylor Barrie, vice-présidente aux communications pour la Calgary Foundation

Selon lui, ces résultats mettent en lumière certaines lacunes et inégalités exacerbées par la pandémie.

Obstacles

Ces lacunes comprennent l'accès aux services en santé mentale et en soutien pour les dépendances.

Dans l'ensemble, 30 % des répondants ont dit ne pas avoir accès à des services de santé mentale et 44 % ont dit ne pas avoir accès à du soutien pour les dépendances.

Taylor Barrie souligne que la Fondation finance de nombreux organismes de bienfaisance offrant ces services, mais que certaines personnes ont encore de la difficulté à y accéder.

Le racisme à Calgary

Soixante-dix-sept pour cent des répondants pensent que le racisme existe envers les personnes noires, les autochtones et les personnes de couleur. En 2020, ce pourcentage montait à 82 %.

En outre, 78 % des répondants, 5 % de plus qu’en 2020, estiment qu’il est important d’apprendre l’histoire commune d’un point de vue des Premières Nations, notamment les conséquences des pensionnats pour autochtones et les traumatismes intergénérationnels.

Milieu de vie

Malgré un taux supérieur à 80 % de personnes interrogées jugeant que Calgary est un bon endroit où vivre pour les familles, 30 % des répondants prévoient déménager de Calgary dans un avenir proche.

Selon Taylor Barrie, cela pourrait partiellement s’expliquer par le faible sentiment d’appartenance ressenti par 19 % des répondants âgés de 18 à 24 ans.