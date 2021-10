Hébergement touristique : gel et réforme aux Îles-de-la-Madeleine

Ce gel permettra au conseil municipal de revoir en profondeur la réglementation et le zonage des résidences de tourisme.

Les élus souhaitent ainsi limiter la spéculation immobilière et faciliter l'accès à la propriété dans l'archipel.

On a entendu le message de la population des Îles qui dit que de plus en plus le coût des maisons augmente, que l’accès à la propriété est difficile parce qu’il y a de la spéculation et parce qu’il y a un paquet de gens qui achètent des maisons secondaires pour les louer de façon temporaire , explique le maire sortant des Îles-de-la-Madeleine et candidat à la mairie, Jonathan Lapierre.

Cette pause sur l'achat et la construction de résidences de tourisme aux Îles est entrée en vigueur dès son approbation par les élus, mardi soir, et le restera jusqu'à l'adoption de nouvelles dispositions concernant les résidences de tourisme qui viendront s'insérer dans l'actuel règlement de zonage.

L’avis de motion, c’est dans l’objectif d’adopter un règlement qui viendrait interdire la conversion d’une maison secondaire en résidence de tourisme dans le secteur résidentiel , résume M. Lapierre.

Les élus des Îles-de-la-Madeleine ont voté sur un premier projet de règlement qui intègre la notion de résidence de tourisme et édicte que ce type de résidence est seulement autorisé dans des zones de villégiature. Ces zones restent toutefois à définir.

Aujourd’hui, à peu près n’importe qui peut avoir une résidence secondaire touristique n'importe où. On va mieux encadrer, mieux légiférer, pour déterminer dans quelle zone c’est possible et dans quelle zone ce n’est pas possible. Une citation de :Jonathan Lapierre, le maire sortant des Îles-de-la-Madeleine et candidat à la mairie

L'hébergement touristique des Îles-de-la-Madeleine est articulé autour des résidences touristiques disséminées partout sur le territoire (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Le maire sortant précise que la volonté des élus n’est pas d’interdire la possibilité pour les citoyens d’acquérir une résidence secondaire pour la louer aux touristes. Ce qu’on veut contrôler, c’est où on le fait , souligne M. Lapierre.

Un promoteur pourrait décider de construire trois ou quatre chalets et de les louer à l’industrie touristique, ça serait tout à fait légal et possible aux Îles, mais un même promoteur qui déciderait d’acheter trois ou quatre maisons pour les convertir en résidence de tourisme, ça, ça ne serait pas possible , explique le maire sortant.

L'adoption d'un futur règlement n'aurait pas d'incidence sur les résidences de tourisme déjà en place qui bénéficieraient d'un droit acquis.

Consultations à venir

Le maire sortant indique que la population aura son mot à dire dans l'élaboration de la nouvelle réglementation.

On convoque la population à une réflexion, à une discussion avec nous, surtout au cours des prochains mois, ça sera le mandat du prochain conseil , précise Jonathan Lapierre.

La question de l’hébergement est un enjeu aux Îles, où les nouveaux arrivants, notamment les travailleurs peinent à se trouver une résidence, surtout dans la saison estivale où plusieurs logements sont alors offerts aux touristes.

C’était important pour moi, comme maire, maintenant comme candidat à la mairie, que cet avis de motion soit adopté, parce qu’il y a une nécessité d’avoir un débat populaire , poursuit le maire sortant.

Il faut que les gens réalisent que tout règlement à des impacts négatifs et positifs et que ça aura des incidences non seulement sur les gens qui ne viennent pas des Îles, mais aussi sur ceux qui habitent et qui viennent des Îles , explique le candidat à la mairie. Celui-ci souligne que 90 % de l'industrie touristique appartient aux Madelinots .

Mon objectif comme candidat à la mairie, c’est qu’on ne sorte pas de ça déchiré comme population. Une citation de :Jonathan Lapierre, le maire sortant des Îles-de-la-Madeleine et candidat à la mairie

Le maire des Îles-de-la-Madeleine, Jonathan Lapierre, assure que la population aura son mot à dire sur le futur règlement (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Questionné sur l'adoption d'un tel avis de motion à la veille des élections municipales, Jonathan Lapierre indique qu'il était important pour lui de paver la voie au prochain conseil , au terme d'un long processus de concertation entre les élus.

On adopte un avis de motion, mais pour que le règlement prenne effet, ça prend trois mois minimum, ajoute-t-il. Donc, si on veut intervenir pour la prochaine saison touristique pour que les Madelinots puissent avoir accès à la propriété, ça prend un point de départ.

L'adoption d'un nouvelle règlement légiférant sur l'emplacement des lieux de villégiatures et de location à des fins touristiques pourrait donc voir le jour au printemps prochain si le nouveau conseil, qui sera élu le 7 novembre prochain, va de l'avant.