Le sauvetage à la mine Totten raconté par deux secouristes

Le sauvetage de travailleurs d’une mine du Grand Sudbury, la semaine dernière, a été une des expériences les plus stressantes pour deux sauveteurs miniers de Timmins appelés en renfort.

Le 27 septembre, Danny Taillefer et Jason Léger étaient au beau milieu d’un cours de premiers soins lorsqu’ils ont reçu un appel.

Shawn Rideout, le secouriste en chef d’Ontario Mine Rescue les appelait pour les informer que 39 mineurs étaient coincés sous terre après un bris de la cage d’ascenseur.

Il y avait une autre sortie possible hors de la mine Totten : une ascension d’environ 1 km par une série d’échelles.

Une voie d'évacuation secondaire est exigée par la loi en Ontario.

Des échelles modulaires comme celle-ci sont installées à la mine Totten. Photo : CBC/Markus Schwabe

M. Rideout a indiqué à Danny Taillefer et Jason Léger qu’on avait besoin d’eux pour une mission complexe, et leur a dit d'apporter des centaines de kilogrammes de cordes et d’autres équipements.

Peu de temps après l’appel, les deux secouristes ont pris la route pour parcourir les quelque 320 kilomètres qui séparent Timmins et Worthington, où se trouve la mine appartenant à l’entreprise Vale.

Vous ne pouviez pas contrôler les larmes qui coulaient , a confié M. Taillefer au sujet de l’opération de sauvetage, une expérience très stressante selon lui.

Il a raconté à la Presse canadienne qu'il se souvenait des moments les plus intenses de la mission.

Vous vous éloignez, vous essuyez vos yeux, vous vous reprenez et on se remet au travail. Une citation de :Danny Taillefer, secouriste minier

Ontario Mine Rescue était en contact avec l'équipe d'intervention d'urgence de Vale depuis le dimanche 26 septembre, jour où s'était produit l’incident initial.

Un godet de pelle s'est délogé et a dégringolé le long d'une partie du puits de mine, causant des dommages importants, selon Vale. Les réparations pourraient prendre des semaines, a précisé Ted Hanley, vice-président de l'organisme Ontario Mine Rescue.

MM. Taillefer et Léger sont arrivés à la mine vers 16 h 30 le 27 septembre.

À ce moment-là, une partie de l'équipe de sauvetage de 60 personnes se trouvait déjà à environ 564 mètres sous terre, où quatre mineurs se trouvaient dans une salle de refuge.

L'équipe mettait en place une série de cordes pour descendre plus profondément, à 960 mètres de profondeur, où 35 autres mineurs attendaient, passant le temps à regarder des vidéos sur leurs téléphones grâce au système wi-fi de la mine.

Les sauveteurs pensaient que les mineurs les plus en forme pourraient sortir sans trop de difficultés, harnachés à des cordes comme des alpinistes. Mais il était clair que quatre mineurs du groupe le plus éloigné de la surface auraient besoin d'une aide importante, a expliqué M. Hanley.

Il a fallu environ une journée pour mettre en place les cordes qui aideraient les mineurs à sortir, ont indiqué les sauveteurs. Peu après minuit, mardi, les travailleurs ont commencé à remonter progressivement.

Les mineurs les plus près de la surface ont pris environ 3 heures pour sortir.

Connor Kent est un des mineurs qui a pu sortir de la mine tôt le mardi. Photo : Radio-Canada / Ezra Belotte-Cousineau

Plus bas, des groupes de trois mineurs, avec un secouriste au-dessus d’eux et un autre en dessous, avaient commencé leur ascension.

Pendant ce temps, Danny Taillefer et les autres secouristes préparaient un plan pour les quatre derniers mineurs.

Ils étaient en bas depuis plus de 40 heures à ce moment-là, ils étaient tous épuisés, et certains d'entre eux ne pouvaient tout simplement pas grimper à une échelle en raison de vieilles blessures ou de maladies, a déclaré M. Taillefer.

Sans électricité et avec seulement la lumière de leurs lampes frontales, les secouristes ont utilisé le système de corde — et beaucoup de muscles — pour hisser trois des quatre derniers travailleurs sur environ 61 mètres.

Il est devenu évident qu'ils avaient besoin d'un meilleur moyen, selon Danny Taillefer.

L'équipe a alors utilisé un système de poulies AZTEK, qui a permis de contrebalancer le poids des mineurs, explique-t-il.

Un seul système n'étant pas assez long, les secouristes en ont utilisé deux, ce qui leur a donné un avantage mécanique qui leur a permis de rendre la charge 10 fois plus légère.

C'était lent, mais cela fonctionnait extrêmement bien , a-t-il ajouté.

Son collègue Jason Léger a ajouté que le système de poulie double a fait une différence significative. C'était un grand changement et cela a permis d'aller beaucoup plus vite.

L'opération n'en était pas moins épuisante. Il fallait trois minutes pour hisser un mineur sur une échelle de six mètres, selon Danny Taillefer.

Ensuite, nous nous reposions pendant 15 minutes , dit-il, ajoutant qu'il essayait de dormir pendant ces pauses.

L'équipe de sauvetage réinitialisait alors le système de poulie, et recommençait avec l'échelle suivante.

Notre tout dernier gars a mis huit ou neuf heures à monter 30 des 67 paliers. Une citation de :Danny Taillefer, secouriste minier

Les mineurs n'ont pas été blessés lorsque le puits de mine a été endommagé et c'était à l'équipe de sauvetage de s'assurer qu'ils ne soient pas blessés pendant l’évacuation.

Cette responsabilité a fini par peser lourd.

Il y avait des moments où le stress débordait et où l'on se mettait à pleurer sans raison valable , a déclaré M. Taillefer.

Pour Jason Léger, c'était la première fois qu'il sentait le stress physique se transformer en stress mental .

Mais tous deux ont déclaré s'être inspirés des mineurs.

Beaucoup de ces personnes avaient des enfants du même âge que les nôtres et il était vraiment important pour nous de les ramener chez eux. Une citation de :Danny Taillefer, secouriste minier

La dernière phase de l'opération s'est avérée la plus difficile.

À environ 564 mètres sous terre, les quatre derniers mineurs et les sauveteurs se sont retrouvés face à un tronçon d'échelle de 122 mètres, à un angle de 78 degrés, avec de petits paliers sur lesquels vous pouviez simplement vous hisser pour reposer vos fesses , explique Danny Taillefer.

L'équipe a mis en place un système à deux cordes auquel trois mineurs se sont accrochés et ont grimpé, mais le dernier mineur n'a pas été en mesure d'escalader ce tronçon.

Les sauveteurs ont alors installé un treuil, placé le dernier mineur dans un panier et l'ont hissé pendant que Danny Taillefer grimpait à l'échelle à ses côtés.

Deux heures plus tard, près du sommet de cette section, le groupe a été aspergé par de l'eau souterraine froide s'écoulant par des fissures dans la roche.

C'était comme si quelqu'un avait ouvert un tuyau d'incendie sur vous , relate M. Taillefer.

Mouillé, froid et épuisé, le groupe a repris le système de poulie AZTEK pour parcourir les 61 derniers mètres afin de rejoindre un ascenseur qui les a conduits à la surface.

Il était peu après 4 heures du matin mercredi lorsque le dernier mineur et les sept sauveteurs sont sortis.

On aurait pu croire qu'il y avait 100 personnes en bas qui criaient, riaient et pleuraient , raconte M. Taillefer au sujet de la fête qui a éclaté.