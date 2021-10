Une piste multifonctionnelle aménagée en concertation à Sherbrooke

Un axe cyclable reliant le pont Jacques-Cartier à la rue Belvédère sera aménagé d’ici le printemps 2022 en passant par les rues Denault, Claire-Jolicoeur et Mc Mannamy.

Une nouvelle approche mettant de l’avant des consultations avec les citoyens et les commerçants a été adoptée pour l’aménagement de cette piste multifonctionnelle.

Plusieurs démarches ont été faites. Nous avons voulu changer nos façons de faire lorsque nous implantons les liens cyclables sur le territoire de Sherbrooke. Nous ne voulons pas mettre en confrontation les automobilistes, les cyclistes, les piétons ainsi que les commerçants , explique le conseiller municipal, Marc Denault.

Ce dernier a rappelé le changement de comportement des citoyens qui sont retournés au transport actif lors de la pandémie de la COVID-19.

Consultations

Des consultations ont été faites avec Vélo Québec, le centre de mobilité durable avec le volet transport actif de la Ville de Sherbrooke et le comité de sécurité publique.

Il y avait un problème avec l'épicerie Lemieux. Il y a eu des rencontres. Ça annonce un changement dans la façon de faire dans l'aménagement de liens cyclables , estime Marc Denault.

Nous avons cherché des compromis pour l’épicerie Lemieux. Nous allons ajouter un endroit pouvant accueillir quatre voiture et des zones de stationnement sur la rue Princesse à proximité. Une bande plus large du côté nord sera aussi implantée. Ce sont de gros changements, mais nous voulions ouvrir le dialogue avec les citoyens et commerçants pour trouver des compromis , explique la conseillère Karine Godbout.

La conseillère municipale Chantal L'Espérance a voulu s’assurer de son côté que le stationnement pour le commerce Sport Marcel-Langlois soit maintenu avec la fermeture d’un accès par la rue Kitchener.

Un montant de 468 500 $ a été entériné par le conseil municipal de Sherbrooke pour l’aménagement de ce tronçon de 1,9 kilomètre. De cette somme, 149 000 $ proviennent d’une subvention du programme Transport actif dans le périmètre urbain (TAPU).