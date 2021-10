Benoit Cardinal reçoit sa peine de prison à vie lors d’une audience émotive

Benoit Cardinal a été officiellement condamné mercredi matin au palais de justice de Joliette à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans pour le meurtre de sa conjointe et mère de six enfants, Jaël Cantin. Une telle peine est automatique en cas de meurtre prémédité.

Elle a toutefois été prononcée lors d'une audience émotive, qui visait surtout à permettre aux membres de la famille de Jaël Cantin de s'exprimer devant le tribunal quant aux conséquences dévastatrices du crime sur leur vie.

Les parents de Jaël Cantin ont notamment pris la parole pour expliquer à quel point ce drame les a anéantis. Le père de la victime a expliqué que son deuil n'était pas encore entamé, plus d'un an et demi après le meurtre de sa fille.

Il a toutefois indiqué qu'il était content de pouvoir partager et faire connaître tout ce que nous vivons depuis ce jour-là .

La famille a aussi expliqué comment tous ses membres ont mis l'épaule à la roue pour prendre soin des six enfants du couple, désormais quasi-orphelins, pour qui nombre de questions demeurent en suspens.

Si tu aimes vraiment tes enfants...

Benoit Cardinal, 35 ans, a été reconnu coupable en mai dernier d'avoir assassiné sa conjointe, au terme d'un procès d'un mois devant jury où cinq mineurs ont témoigné. Lui n'a toutefois pas témoigné.

Il a fait appel de sa condamnation le 7 juin dernier, demandant la tenue d'un nouveau procès et se disant victime d'une kyrielle d'erreurs de droit. Ces procédures sont toujours en cours.

Sa requête pour contester la constitutionnalité de la peine imposée automatiquement dans les cas de meurtre au premier degré, soit l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans, a toutefois été rejetée.

Dans la salle d'audience mercredi, le père de Jaël Cantin s'est adressé pour la première fois directement à son gendre, lui demandant pourquoi, s'il aime vraiment ses enfants, il s'entête à poursuivre de telles procédures d'appel.

Impassible dans le box des accusés, Benoit Cardinal n'a pas fait de commentaires.

Une attaque brutale

C'est le 16 janvier 2020 que le corps de Jaël Cantin a été retrouvé ensanglanté sur le sol de la chambre à coucher du couple, dans leur résidence de Mascouche.

Des experts entendus lors du procès ont établi que la femme de 33 ans avait été rouée de coups à la tête, ce qui a causé sa mort.

Six jours avant le meurtre, Benoit Cardinal avait été contraint de démissionner de son emploi d’éducateur en centre jeunesse en raison de comportements inappropriés avec des jeunes. À l’hiver 2020, la police le soupçonnait en fait d’avoir agressé sexuellement neuf adolescentes âgées de 13 à 17 ans.

L’une des victimes alléguées, âgée de 16 ans à l’époque, a témoigné durant le procès, où elle a affirmé avoir reçu des confidences-chocs de la part de Benoit Cardinal dans les jours précédant le meurtre.

Selon elle, il aurait élaboré trois plans pour tuer Jaël Cantin, dont celui de simuler une invasion de domicile , et souhaitait la faire souffrir .

Avec les informations de Geneviève Garon