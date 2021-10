Le Plan climat de la Ville de Gatineau a été adopté

Le conseil municipal actuel, qui siégeait pour une dernière fois avant l’élection du 7 novembre, a entériné les grandes orientations de cette feuille de route pour l’atteinte des cibles environnementales de Gatineau.

Le Plan climat prévoit 12 chantiers prioritaires et plus de 200 mesures pour parvenir à réduire de 35 %, d’ici 2030, les émissions de gaz à effet de serre de la collectivité par rapport à leurs niveaux de 2015. Gatineau s’est aussi engagé à atteindre la carboneutralité d’ici 2050.

C’est toutefois au prochain conseil municipal que reviendra la tâche d’approuver le financement de ce vaste programme environnemental. Les investissements nécessaires sont estimés à 104 millions de dollars sur 5 ans, en plus de l’affectation d’une cinquantaine d’employés municipaux à ce dossier.

On n’est pas à l’abri d’un prochain conseil municipal qui pourrait décider de ne pas octroyer le financement et les ressources nécessaires à la réalisation du Plan climat , croit Maude-Marquis Bissonnette, présidente sortante de la Commission sur le développement du territoire, l’habitation et l’environnement

C’est beaucoup d’argent. Je pense que c’est un risque réel, tout dépendant de qui prend la direction de la Ville, de qui compose le prochain conseil municipal, qu’on n’arrive pas au bout de nos actions , a dit celle qui est aussi candidate à la mairie et cheffe d’Action Gatineau.

Elle s’est, du même souffle, réjouie que le conseil municipal sortant donne son aval aux grandes orientations établies dans le Plan climat.

Ce soir, on vient vraiment se mettre le bras dans le tordeur avec le Plan climat et ça, c’est la bonne chose à faire. C’est aussi loin qu’on pouvait aller , a-t-elle imagé.

Questions dissipées?

La semaine dernière, en comité plénier, les conseillers sortants Marc Carrière et Jocelyn Blondin avaient soulevé des questions sur le Plan climat, notamment sur des questions sans réponse quant aux modalités de son financement.

Mardi soir, tous deux se sont dits satisfaits des réponses obtenues depuis, avant de voter en faveur.

Je suis très conscient qu’il y a une équipe multidisciplinaire qui va être créée dans l’année de transition pour revoir les chiffres et pour fignoler le plan d’action , a dit Marc Carrière.

Le vote de mardi fait en sorte que 600 000 $ seront alloués à un Bureau de la transition écologique qui sera mis sur pied dès 2022.

D'autres conseillers municipaux ont affirmé que le Plan climat était imparfait, mais qu'il y avait urgence d'agir et d'avancer dans la lutte aux changements climatiques.

Avec les informations de Nathalie Tremblay