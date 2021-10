Les pompiers sauvent la vie d’une dame lors d’un incendie au centre-ville de Chicoutimi

L'incendie au sous-sol d'un édifice de deux logements s'est au final révélé assez mineur, selon le chef aux opérations Sébastien Blackburn.

Ça a débuté au sous-sol. On n'a pas la cause exacte de l'incendie. Il y a des enquêteurs qui vont rentrer examiner la scène demain matin. Il y a une personne qui a été évacuée du bâtiment. À notre arrivée, elle a été sortie par les pompiers. Elle a été transportée par service ambulancier à l'hôpital, mais on ne craignait pas pour sa vie , a-t-il d'abord expliqué.

Ce sont des citoyens qui ont appelé le 911 pour rapporter l'incendie.

Le chef aux opérations a plus tard mentionné que c'est l'intervention des pompiers qui lui a sauvé la vie. Elle a été récupérée à l'intérieur de sa chambre à coucher. Elle n'essayait pas de sortir , a-t-il mentionné, ajoutant que les pompiers n'ont fait que leur travail. Il a reconnu que sans eux, elle ne serait plus là.

À 23 h, l'opération était terminée.

La rue Saint-Vincent est située à l'ouest de la rue Sainte-Anne et est parallèle au boulevard de l'Université.