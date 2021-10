Un radar pour des relevés géophysiques à Wheatley

Dans un communiqué de presse, Thomas Kelly, directeur général des services d'ingénierie et d'infrastructure de Chatham-Kent, a déclaré qu'il s'agira d'utiliser un radar à pénétration de sol et une technologie électromagnétique pour cartographier la zone située sous la surface.

Cela permettra d'obtenir plus d'informations sur les caractéristiques du sol, les objets non métalliques et les puits abandonnés en acier.

En outre, une surveillance des gaz est en cours.

L'objectif de ce travail est de déterminer la source précise de l'émission de gaz , a déclaré M. Kelly dans le communiqué. Une fois cette information connue, les prochaines étapes consisteront à déterminer la stratégie de remédiation appropriée.

Jusqu'à ce que nous puissions trouver la source du gaz, nous n'avons pas vraiment de plan pour déterminer si nous pouvons l'atténuer pour remédier à toute sorte d'événements futurs qui seraient similaires [à l’explosion] , a déclaré Don Shropshire, directeur administratif de Chatham-Kent, dans une entrevue avec CBC News mardi après-midi.

M. Kelly a indiqué que les travaux devraient durer environ deux semaines, mais qu'ils pourraient s’étendre en fonction des résultats de l'enquête. Il a également déclaré que la sécurité était une priorité.

Le gaz qui a provoqué l'explosion est à la fois toxique et inflammable , a-t-il déclaré.

Nous apprécions la patience du public et sa compréhension du fait que les travaux doivent se dérouler de manière prudente et méthodique afin de garantir un environnement de travail sûr et continu pour tous.

M. Shropshire a déclaré que le travail sera effectué rapidement afin que les gens puissent retourner dans leurs propriétés.

Trouver des solutions

La semaine dernière, les résidents ont été informés qu'il pourrait s'écouler jusqu'à six mois avant qu'ils puissent retourner chez eux. La municipalité et la province s'efforcent de trouver des solutions.

Il y a un groupe qui travaille sur les logements à plus long terme. Nous avons eu des gens qui vivaient dans des hôtels pendant un certain nombre de semaines. Certaines personnes ont été hébergées dans leur famille , selon M. Shropshire.

La municipalité et la province font ce qu'elles peuvent pour atténuer une partie du stress que ressentent les résidents et les propriétaires d'entreprises, a-t-il ajouté.

La Ville essaie toujours d'entrer en contact avec certains résidents pour leur offrir des options de secours, selon un communiqué.

En plus de la destruction de deux bâtiments, l'explosion du 26 août a blessé 20 personnes et en a déplacé plus de 100.

Avec les informations de CBC News