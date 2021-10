La clinique post-COVID de Sherbrooke demande plus de ressources

Des fois, on se dit que les choses qu’on n’aime pas, ça [le syndrome post-COVID] nous permet de ne pas les faire. Mais les choses qu’on aime, puis il y en a vraiment plus, on ne les fait pas non plus. J’ai une petite-fille de quatre mois, et juste la prendre, c’est difficile , déplore l'infirmière Nathalie Roy, qui souffre de symptômes persistants après avoir attrapé la COVID en mars 2020.

Mme Roy était en bonne santé avant son diagnostic. Un an et demi plus tard, la maladie est encore omniprésente dans son quotidien.

Elle n’est pas la seule à souffrir de ce syndrome. La clinique ambulatoire post-COVID du Dr Alain Piché, à Sherbrooke, traite 500 personnes. Au mois de mars dernier, quand j'ai pris la décision d'arrêter de travailler, j'ai été un mois alitée complètement dans mon lit, à ne plus être capable de vaquer à aucune activité , se rappelle l'ergothérapeute Émilie Lagueux, qui est elle aussi atteinte de l’affectation post-COVID-19.

Le Dr Alain Piché ausculte un patient qui souffre de symptômes résiduels de la COVID-19 Photo : Radio-Canada

Une équipe multidisciplinaire nécessaire

Le Dr Piché tient à bout de bras cette clinique. Pourtant, les patients vont en augmentant. Il demande à ce qu'une équipe interdisciplinaire puisse prendre les patients en charge, que ce soit sur le plan physique ou psychologique.

C'est une problématique complexe et ça prend pour ça une équipe, je reste convaincu de ça, interdisciplinaire. Idéalement, une infirmière auxiliaire, une travailleuse sociale, une neuropsychologue… Différents intervenants pour toucher aux différentes facettes de la problématique. Une citation de :Dr Alain Piché, directeur de la clinique ambulatoire post-COVID de Sherbrooke

Il devra cependant attendre avant d’avoir accès à ces ressources.

Un, il y a la pénurie de personnel évidemment. L'autre aspect à considérer aussi, c'est que pour l'instant, le ministère [de la Santé] a une vision relativement floue pour la trajectoire de santé pour ces patients-là , explique le docteur.

Une réadaptation difficile

Au début de l'année, le Centre universitaire de réadaptation de l'Estrie a participé à une étude de l'Université de Sherbrooke pour laquelle des patients atteints de syndrome post-COVID y ont été suivis pendant trois mois, souvent en virtuel. Cette recherche a permis de souligner les nombreux défis liés à leur réadaptation.

La COVID longue, c'est long. Une citation de :Frédérique Daigle, physiothérapeute au Centre universitaire de réadaptation de l'Estrie et coordonnatrice de recherche

Ça peut sembler une évidence. Et pourtant, cette conclusion implique de complètement repenser la réadaptation pour ces patients. Parce que leur principal symptôme est une fatigue extrême.

Pour l'instant, les professionnels réussissent à stabiliser les patients, soutient-elle, mais la progression stagne. Le défi reste de trouver la façon d'augmenter les capacités fonctionnelles des patients de façon significative .

On n'a pas eu tant de retours au travail, on n'a pas eu tant d'améliorations notables, où le patient disait : "Ça y est, je peux mettre fin à ma réadaptation puis je suis de retour à mon état normal". On se rend compte que les besoins excèdent ce qu'on a donné comme service , souligne Mme Daigle.

Une lumière au bout du tunnel?

Nathalie Roy a d’ailleurs suivi près de 90 traitements de physiothérapie pour tenter de venir à bout de sa COVID-19 longue . Dans le fond, je partais d'à peu près zéro. Je n'étais pas capable de lever les bras. J'avais de la difficulté à m'asseoir , se souvient-elle. Elle observe maintenant de légères améliorations à sa qualité de vie.

Je commence un peu à voir la lumière. Mais ça reste encore l'incertitude, à savoir [si] je vais revenir à 100 %, à 80 %?" Une citation de :Nathalie Roy, patiente attente du syndrome post-COVID

Émilie Lagueux, quant à elle, doit reprendre son travail d'ergothérapeute et professeure à l'Université de Sherbrooke en novembre prochain. J'ai vraiment hâte. C'est quelque chose qui fait beaucoup de sens pour moi, le travail.

À l'heure actuelle, avec les traitements disponibles, l'avenir n'est toutefois pas si rose pour ces patients. Selon le Dr Alain Piché, moins de 10 % des patients qui présentent des symptômes au-delà de trois mois vont voir leur situation s'améliorer avec le temps.

Réponse du ministère de la Santé Par courriel, le ministère de la Santé confirme vouloir avoir de meilleures connaissances sur la façon de traiter le syndrôme post-COVID avant de décider des approches thérapeutiques à privilégier. Le Ministère soutient être en attente, notamment, des recommandations de l'Institut national de la santé et des services sociaux avant d'émettre des directives plus claires au sujet du traitement de ces patients. Au Québec, trois cliniques spécifiquement dédiées au traitement de la COVID longue existent.

Avec les informations de Christine Bureau