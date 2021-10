Québec veut taxer les pesticides et sous-traiter des inspections en environnement

Le gouvernement du Québec a dévoilé mardi un projet de loi « mammouth » pour renforcer différentes lois et règlements en environnement. Les changements concernent les pesticides, les automobiles, les barrages ou encore l'exploration minière.

Le projet de loi 102  (Nouvelle fenêtre) modifie en grande partie la Loi sur les pesticides. Le gouvernement veut s'octroyer le droit de taxer ces produits polluants, parfois utilisés inutilement.

Un nouvel ajout à la loi actuellement en vigueur vise ainsi à mettre en place des mesures prévoyant le recours à des instruments économiques, notamment des droits ou des redevances liés à la distribution, à la vente, à la fabrication, à l’acquisition de l’extérieur du Québec, à la possession, à l’entreposage, au transport ou à l’utilisation de pesticides, de leur contenant, de leur déchet ou de tout équipement servant à l’une de ces activités .

Il n'a pas été possible d'obtenir plus de détails à ce sujet de la part du cabinet du ministre de l'Environnement, Benoît Charette, mardi soir. Des règlements devront être adoptés en plus du projet de loi pour encadrer l'application de ces nouveaux principes.

La mise en place d'une taxe sur les produits phytosanitaires constituerait une mesure forte 20 mois après les recommandations de la commission parlementaire sur les pesticides constituée dans la foulée de l'affaire Louis Robert.

Les achats de pesticides à l'extérieur du Québec devront être déclarés

Un total de 4,3 millions de kilos d'ingrédients actifs de pesticides ont été vendus au Québec en 2019. Photo : iStock

Québec compte renforcer les sanctions contre les contrevenants à la Loi sur les pesticides avec des amendes beaucoup plus salées. De nouvelles responsabilités incomberont aux utilisateurs de ces produits.

Toute personne qui achète des pesticides à l'extérieur du Québec sera obligée d'obtenir un permis. Ces achats devront aussi être déclarés, ce qui n'était pas le cas. Cela rendra le bilan des ventes de pesticides du Québec beaucoup plus fidèle à la réalité.

Sous-traitance des inspections en environnement

Le projet de loi 102 renforce les pouvoirs d'inspection et d'enquête du ministère et ouvre la porte à la sous-traitance de l'inspection en environnement. Ces dernières années, des inspecteurs se sont plaint de ne pas être assez nombreux pour exercer leur fonction correctement.

Le ministre peut désigner toute personne à agir comme inspecteur pour veiller à l’application de la présente loi et des lois concernées , peut-on lire. Le ministre peut également autoriser, par entente, toute personne autre qu’un fonctionnaire à exercer, en l’absence d’un inspecteur, certains pouvoirs normalement dévolus à un inspecteur en vertu de la présente section.

Plus de responsabilités lors de rejets polluants

Dans la loi actuelle, quiconque est responsable d'un rejet accidentel de contaminant dans l'environnement doit faire cesser le rejet. Le projet de loi ajoute l'obligation de récupérer, nettoyer ou traiter sur place les matières contaminées par le rejet ou, si cela ne peut être effectué, enlever les matières contaminées de la zone affectée par le rejet et les expédier vers un lieu autorisé .

Le projet de loi permet aussi au ministère de refuser d'autoriser un nouveau projet soumis par un promoteur délinquant.

Barrages et exploration minière

Le gouvernement ajoute un article fondamental qui manquait à la Loi sur la sécurité des barrages : Tout barrage doit être maintenu dans un état de fonctionnement tel qu’il n’est pas susceptible de compromettre la sécurité de personnes ou de biens .

Dans un autre domaine, le projet de loi instaure aussi une nouvelle autorisation aux titulaires de claims miniers afin de permettre aux communautés autochtones d'être consultées lors de travaux d'exploration minière à impacts.

La fin des ventes de nouvelles voitures à essence en 2035

Comme il l'avait promis avec son Plan pour une économie verte 2030, le gouvernement inscrit dans la Loi l'interdiction de vente des véhicules neufs à essence en 2035.