Un organisme juif salue une récente étude sur les liens des mennonites avec le nazisme

Le Centre du patrimoine juif de l’ouest du Canada (Jewish Heritage Centre of Western Canada, JHCWC) salue l’étude de l’organisme religieux mennonite, le Mennonite Central Committee (MCC) sur les liens entre les mennonites et le nazisme avant et après la Seconde Guerre mondiale.

Dans une étude publiée il y a quelques jours, une douzaine d’historiens du Canada, des États-Unis de la France, de l’Allemagne et des Pays-Bas ont étudié les archives de MCC Mennonite Central Committee pour aider à mieux comprendre le lien entre le MCC et l’histoire plus large des mennonites en matière d’implication, voire de complicité et de collaboration avec le national-socialisme . Le MCCMennonite Central Commitee présente ces découvertes dans sa plus récente infolettre de l’automne 2021.

Selon la directrice générale du JHCWCJewish Heritage Centre of Western Canada , Belle Jarniewski, il est toujours important aujourd’hui de se rappeler les affres de l’holocauste de l’antisémitisme.

Mme Jarniewski indique que la haine antisémite est encore présente aujourd’hui.

Les messages antisémites ressemblent beaucoup aux messages des années 30. Pas seulement en Europe, mais aussi au Manitoba. Cette histoire de l’appui au fascisme et au nazisme a bien existé au Manitoba dans les années 30 et surtout dans ces communautés mennonites. Cette haine ancienne continue, surtout dans les dernières années, c’est explosif et on doit apprendre du passé , déclare-t-elle lors d’une entrevue au Téléjournal Manitoba.

Selon elle, il est important que les organismes fouillent leur passé et dévoilent leurs possibles liens avec le nazisme pour qu’il n’y ait plus d’impunité sur ces gestes de haine .

Elle espère que la publication de cette étude puisse permettre une meilleure compréhension des faits dans la communauté mennonite du Manitoba, la mise en lumière de cette distorsion de l’histoire pour les mennonites , mais aussi un dialogue avec la communauté juive .

La MCC Mennonite Central Committee et le JHCWC Jewish Heritage Centre of Western Canada sont tous les deux situés à Winnipeg.

Avec les informations de Julien Sahuquillo