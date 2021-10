L’accès à l’île Saint-Quentin à nouveau gratuit cet hiver

Concrètement, comme l’an dernier, les droits d’accès journalier seront gratuits et la Ville abolit les frais de stationnement pour cette période. Des frais seront exigés au moyen d’horodateurs pour stationner sa voiture à partir du 1er mai 2022.

Tarif de stationnement exigé à compter du 1er mai 2022 2 $ pour une période d’une heure

5 $ pour une période de plus d’une heure, mais de moins de trois heures

8 $ pour une période de plus de trois heures, mais de moins de 24 heures

Les horodateurs seront installés au cours des prochains mois.

Le prochain conseil municipal aura à statuer sur l’imposition des droits d’accès journalier pour l’été 2022.

Je pense que d’arriver à ce point-là, d’aller chercher à partir des préoccupations de chacun un règlement qui se tient, moi je suis heureux. Au-delà de tout ça, ce qui préoccupe les gens, c’est l’accessibilité à l’île , a fait valoir le maire Jean Lamarche.

Des scénarios dans le but de faciliter encore plus l’accès à l’île sont à l’étude, notamment la mise en place d’une navette, qui demeure un des moyens les plus faisables d’avoir accès à l’île l’hiver , selon M. Lamarche.

La Ville estime que la gratuité pour la saison hivernale constitue un manque à gagner de 30 000 $ à 40 000 $.

On avance dans le bon sens

Le conseiller Pierre-Luc Fortin, aussi président de la Corporation pour le développement de l’île Saint-Quentin, affirme que des éléments positifs ressortent du règlement adopté mardi soir, malgré sa réticence à justifier cette décision par la COVID-19.

On s’est dotés, il y a quelques années, d’un plan directeur de l’île qui visait à développer ce joyau-là et évidemment on a considéré d’emblée que c’est un endroit fragile qu’il faut protéger. Un des éléments qui était suggéré, c’était de tarifer les voitures plutôt que les personnes. On s’en va dans ce sens-là , a-t-il dit.

Pierre-Luc Fortin convient toutefois que la gratuité ne rend pas l’île plus accessible l’hiver pour les personnes sans voiture, pour le moment.

Depuis des années que j’entends les citoyens de la ville me demander la gratuité à l’île Saint-Quentin. On a constaté l’hiver passé que l’île Saint-Quentin a attiré beaucoup de personnes seules, familles, aînés, pendant la pandémie. Les citoyens ont besoin de prendre l’air et de sortir dans ces aires d’écologie devenues très populaires , a pour sa part mentionné la conseillère Ginette Bellemare, lors de son dernier conseil municipal. Elle croit cependant qu' il faut aller encore plus loin sur la façon dont on va tarifer le stationnement .

De son côté, le conseiller Claude Ferron estime qu’investir massivement dans le réseau cyclable et dans le transport en commun devra être une priorité des prochains membres du conseil dans le but de rendre en plus accessible l’île.

Plusieurs conseillers se sont également montrés en faveur d’une tarification réduite pour les utilisateurs trifluviens par rapport à ceux provenant d’autres villes.

Un vote contre

Seule la conseillère et candidate à la mairie Valérie Renaud-Martin s’est opposée par principe au règlement, mais pas à la gratuité .

À la lumière des discussions qu’on a eues et de ce que j’ai entendu, ce règlement-là ne convient pas à tout le monde. […] On viendrait favoriser une certaine clientèle qui a plus accès à l’île Saint-Quentin plutôt que d’améliorer l’accessibilité pour tous , a-t-elle fait valoir.

Mme Renaud-Martin a affirmé qu’adopter un règlement global sachant qu’il allait être rediscuté par le prochain conseil et sans qu’il y ait une adhésion totale n’était pas cohérent.

Même s’il a voté pour l’adoption du règlement, le conseiller Denis Roy a abondé dans le même sens.

De reporter indument cette étape-là, qui est clairement une étape incontournable qui est au plan directeur, ce serait une erreur. Une citation de :Denis Roy, conseiller municipal