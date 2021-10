Celui qui a été médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick entre 1998 et 2008 doute de l’indépendance de la santé publique

Qui prend vraiment les décisions ? , se demande-t-il.

Selon le Dr Wayne MacDonald, la pandémie est un problème médical et devrait en l’occurrence avoir un seul chef opérationnel, une personne issue du domaine scientifique et non politique.

Quand la Dre Russell fait des recommandations au cabinet, est-ce que ces recommandations sont acceptées telles quelles parce qu’elles viennent de l’équipe médicale, ou est-ce qu’elles peuvent être modifiées par le cabinet ? questionne-t-il.

Parfois, je ne suis pas vraiment sûr de qui dirige les opérations. Une citation de :Dr Wayne MacDonald , ex-médecin hygiéniste en chef Nouveau-Brunswick

Il donne en exemple le retour du port du masque au Nouveau-Brunswick.

Le 26 août, la médecin hygiéniste en chef adjointe du Nouveau-Brunswick, la Dre Cristin Muecke, indiquait en point de presse être préoccupée de la recrudescence de cas de COVID-19 dans la province.

Elle recommandait à ce moment le port du masque à l’intérieur.

Deux semaines plus tard, c’était au tour de la médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, la Dre Jennifer Russell, de faire la même recommandation.

Mais si elles le recommandaient, pourquoi ça n’a pas été obligatoire avant le 20 septembre ? , s’interroge le Dr MacDonald. C’est un long moment entre la recommandation et la mise en application […] On dirait qu’il y a un décalage.

Je ne comprends pas le processus , conclut-il.

La Dre Jennifer Russell réplique

La médecin hygiéniste en chef de la province, la Dre Jennifer Russell, a été questionnée en point de presse mardi à propos des critiques d’anciens médecins hygiénistes. L'ex-médecin hygiéniste en chef Eilish Cleary a également soulevé des interrogations dans le quotidien anglophone Telegraph Journal mardi.

Les gens sont capables d’avoir des opinions. Il y a beaucoup de monde qui a des opinions et il n’y a pas de problèmes avec les opinions , a-t-elle répondu.

Au sujet de la façon dont on a travaillé tout au long de la pandémie avec le cabinet COVID-19 (…) c’est vraiment un processus qui, je crois, nous a servi jusqu’à ce moment. Et le fait qu’on a travaillé ensemble de cette façon, comme équipe, je n’ai pas d’inquiétude , indique la Dre Russell.

Quant au premier ministre Blaine Higgs, il estime que les nouvelles mesures recommandées par la santé publique et annoncées mardi sont essentielles pour reprendre le contrôle de la situation sanitaire.

