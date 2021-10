Les travaux au Palace de Granby mis sur pause 

L’ouverture de l’appel d'offres s’est faite le 23 septembre, tout dernièrement. On a appris la mauvaise nouvelle que le projet était évalué à 21 millions $ [par la seule entreprise soumissionnaire] , explique le maire suppléant de Granby Jean-Luc Nappert.

On est rendus à la période électorale, il va y avoir un nouveau conseil, donc on se voyait très mal avisé, le conseil actuel, de dire "on s’engage encore avec 21 millions.” Une citation de :Jean-Luc Nappert, maire suppléant de Granby

Les travaux au Palace sont très attendus, puisque la salle de spectacles n’a pas été rénovée depuis le début des années 1990. L’objectif de la Ville est de la remettre au goût du jour et de remplacer ses bancs et ses tapis. Le dénivelé de la salle doit aussi être augmenté pour permettre aux spectateurs de mieux voir la scène, et la façade extérieure doit être renouvelée.

La salle a fermé ses portes tout l’automne dans le but de réaliser les travaux, et ses employés ont été mis à pied. Malgré tout, le directeur des communications du Palace dit comprendre la décision du conseil municipal.

C’est sûr qu’il y a une certaine déception, car c’est un projet qui suscite beaucoup d’enthousiasme. Par contre, on est réalistes, on constate que les coûts sont énormes. De suspendre le projet et d’y revenir plus tard, quand les conditions seront gagnantes, c’est juste logique pour nous. Une citation de :Dany Girard, directeur des communications et du marketing du Palace de Granby

Une priorité pour les candidats à la mairie

Les quatre candidats à la mairie de Granby s’accordent à dire que les rénovations au Palace sont essentielles et représenteront une priorité s’ils sont élus.

Je m’engage à déposer le dossier au niveau du ministère de la Culture et au niveau fédéral pour aller chercher les sous afin qu’une plus grande partie des rénovations soit subventionnée , indique la candidate Julie Bourdon.

Je vais amener des orientations, des visions, et avec le conseil municipal, on va travailler ensemble et trouver des solutions pour que le projet se fasse , soutient quant à lui Jocelyn Dupuis.

On va contacter et aviser un grand nombre de soumissionnaires dans l’appel d’offres afin de trouver un terrain d’entente , avance le candidat Jaoud El kaabi.

Il faut être créatifs et voir comment on peut réaliser ces travaux-là à un coût inférieur. Il faut revoir, réétudier, retourner à notre devis, tout simplement , croit finalement Michel Duchesneau.

Pendant la fermeture de la salle, son équipe réalisera une réorganisation interne de son fonctionnement et de son organigramme.

Avec les informations de Katy Larouche