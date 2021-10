Huit infirmières de l’Armée canadienne sont arrivées en Alberta

Je n’aurais jamais pensé que nous aurions besoin de l’aide de l’Armée canadienne , a déclaré la présidente de Services de santé Alberta ( AHSServices de santé Alberta ), Verna Yiu, en conférence de presse mardi.

Les Forces armées indiquent qu’elles seront affectées à l’Hôpital Royal Alexandra d'Edmonton et commenceront leur formation d’intégration auprès d' AHSServices de santé Alberta le 6 octobre.

Elles pourront commencer à travailler le même jour, en après-midi.

Ces infirmières viennent de l’Ontario et de la Nouvelle-Écosse et travailleront en Alberta jusqu’au 31 octobre.

Verna Yiu ajoute que la Croix-Rouge fournira des infirmières pour soutenir les équipes médicales à Red Deer et dans des régions rurales de la province.

La province attend également une équipe d’infirmières de Terre-Neuve-et-Labrador qui sera déployée dans le nord de l’Alberta.

C'est vraiment un effort national et j’ai beaucoup de gratitude pour cette aide , a déclaré Verna Yiu.

663 nouveaux cas

Dans son bilan mardi, le gouvernement dit avoir identifié 663 nouveaux cas de COVID-19 et 26 décès supplémentaires.

L’Alberta compte 19 456 infections actives au SRAS-CoV-2.

À l’approche de l’Action de grâce, le premier ministre Jason Kenney a imploré la population à respecter les mesures sanitaires pour éviter une augmentation des cas de COVID-19, comme ce fut le cas l’année dernière.

Nous ne pouvons pas nous permettre de répéter ce scénario , a-t-il déclaré.

La province a d’ailleurs décidé de limiter les rassemblements extérieurs à 20 personnes. Elle rappelle qu’il n’est pas permis aux personnes non vaccinées de se rassembler à l'intérieur.

La limite pour les Albertains vaccinés qui veulent se rassembler à l’intérieur est de 10 personnes provenant de deux foyers.

Actuellement, 1094 personnes sont hospitalisées en raison du virus en Alberta, soit 15 de plus que lundi.

Parmi ces personnes, 252 aux soins intensifs, soit cinq de moins que la veille.

Depuis le début de la pandémie, 2778 personnes ont succombé à la COVID-19 en Alberta.

Vaccination

Dès mercredi, les Albertains âgés de 75 ans et plus ainsi que les membres des Premières Nations et des communautés Métis et Inuites de 65 ans et plus pourront prendre rendez-vous pour recevoir une troisième dose de vaccin contre la COVID-19. Ils doivent cependant s'assurer d'avoir reçu leur deuxième dose au moins six mois auparavant.

Jusqu’à maintenant, 84,5 % des Albertains admissibles ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 et 75,1 % sont pleinement vaccinés.