Un conseil municipal d’au revoir pour plusieurs à Gatineau, dont le maire sortant

Le maire sortant, Maxime Pedneaud-Jobin, est l'un de ceux qui tournent la page sur ce chapitre de leur vie.

Il y a une partie de la fonction dont je vais m'ennuyer beaucoup et l'élément central [...] c'est la capacité [...] d’agir pour la Ville , a-t-il résumé en mêlée de presse.

C’est la capacité de se dire : ''Ok, moi, je m'investis, je travaille, je réfléchis, je pense à ma ville''. On prend les décisions et deux ans après, c’est fait , a dit celui qui demeure en poste jusqu’à l’entrée en fonction du prochain conseil municipal qui sera élu au terme de l’élection du 7 novembre.

En entrevue à l’émission Les matins d’ici, celui qui aura été maire de Gatineau pendant huit ans s’est dit heureux du statut particulier conféré à l'Outaouais et à l'engagement du gouvernement du Québec à financer le projet de tramway.

En environnement, on est des leaders. On est la ville qui produit le moins de déchets et on a fait des choses pour le vivre-ensemble que d’autres n’ont pas. On a la meilleure ville vélo au Canada , a-t-il énuméré.

En même temps, tous les éléments de la fonction de maire ne lui manqueront pas, a-t-il mentionné en mêlée de presse sans préciser lesquels exactement.

Le problème, c'est que ça vient avec beaucoup de choses, et ça, j'ai fait ma part! , a-t-il lancé.

Parmi les conseillers municipaux qui ne se représentent pas, l’élu sortant du district de Bellevue, Pierre Lanthier, a soufflé qu’il sentait beaucoup d’émotions dans l’air , se disant fébrile.

Je pense que je ne suis pas le seul , a-t-il dit. Je me sens un peu comme quand j’ai pris ma retraite du service de police, il y a cinq ans. Maintenant, c’est en politique municipale , a-t-il ajouté.

C’est vraiment une belle expérience. J’ai appris plein de choses. J’ai découvert des collègues super extraordinaires et de bons citoyens. Une citation de :Pierre Lanthier, conseiller municipal sortant du district de Bellevue

Pierre Lanthier est conseiller du district de Bellevue, à Gatineau (archives) Photo : Radio-Canada

Le conseiller sortant de Hull-Wright, Cédric Tessier, s’est dit serein quant à sa décision longuement réfléchie de ne pas solliciter de nouveau mandat, après avoir été en poste pendant deux mandats.

L’un de ses meilleurs souvenirs restera, à son avis, l'aboutissement du dossier du quartier du musée, qui lui a été cher.

C’est une victoire qui est venue quand même tôt dans le mandat. Je souhaite à tous les élus de vivre une victoire comme celle-là avec des citoyens qu’ils représentent. C’est assez exceptionnel , s’est-il exclamé.

Cédric Tessier quitte lui aussi la vie politique (archives). Photo : Radio-Canada

En contrepartie, il a noté qu’ils auraient aimé voir d’autres dossiers cheminer davantage, comme celui de la requalification du terrain du Centre Robert-Guertin. Mais je suis certain que c’est un dossier qui va retenir l’attention dans le prochain mandat , a-t-il conclu.

Parmi les autres conseillers municipaux qui ont décidé de ne pas se représenter on retrouve, Marc Carrière, conseiller du district de Masson-Angers, Audrey Bureau, dans Aylmer ainsi que Myriam Nadeau dans Pointe-Gatineau.

Avec les informations de Nathalie Tremblay et Émilie Bergeron