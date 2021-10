Gervais Laprise lance sa campagne à la mairie de Saint-Félicien

Le candidat promet également un projet d’aménagement pour améliorer l’accès à la rivière Ashuapmushuan et la mettre en valeur.

Gervais Laprise fait face au maire sortant, Luc Gibbons, et à Michel Simard.

Tant par mon expérience professionnelle à titre de conseiller en développement, que par mes quatre dernières années à titre de conseiller municipal, je suis convaincu d’avoir aujourd’hui les compétences et les outils pour bien représenter les citoyens de Saint-Félicien , a affirmé le candidat par voie de communiqué.

Pour ce qui est du développement durable, il dit avoir lancé le défi à ses deux adversaires de faire campagne sans pancartes, question de réduire les déchets. Devant leur refus, il s'est engagé à réutiliser des pancartes de candidats à la dernière élection fédérale.

Il propose notamment l’adoption d’une politique officielle de développement durable pour Saint-Félicien. Celle-ci comprendra notamment des investissements pour s’assurer que les infrastructures municipales puissent supporter l’impact des changements climatiques. Il vise également rendre disponible à un plus grand nombre d’entreprises le réseau de chaleur provenant de l’usine de cogénération.

Quant à la gouvernance du conseil municipal, M. Laprise souhaiterait mettre en place des chantiers attitrés à différents champs de compétences de la Ville, alors que chacun d’entre eux serait présidé par un conseiller municipal. Cette façon de faire permettrait de regrouper tous les organismes qui oeuvrent dans un secteur et de développer l’offre de façon concertée.

Finalement, question de stimuler le développement de l’offre touristique, le conseiller sortant s’engage à participer activement aux stratégies de développement touristique du territoire, tant à l’échelle municipale que régionale. Il faut désormais revoir nos installations culturelles, de sport et de loisirs dans un esprit d’attraction touristique , a-t-il avancé.

Quatre conseillers réélus

Bien qu'il y aura une course à trois à la mairie, quatre conseillers sortants ont été réélus sans opposition. Il s'agit de Dany Bouchard, Bernard Boivin, Michel Gagnon et Alexandre L. Paradis. Steeves Côté, Raynald Gagnon et Josée Lemay s'affronteront pour le poste 4 de conseiller tandis que Jean-Philippe Boutin, Rodrigue Lavoie et Christian St-Pierre se livreront la lutte pour le poste 5.

En 2017, Luc Gibbons avait facilement vaincu le maire sortant, Gilles Potvin, avec 66 % des votes. Gervais Laprise avait eu le dessus sur Sylvie Savard pour occuper le siège de conseiller #5. Il avait obtenu 60 % des votes exprimés. Le maire actuel avait aussi siégé comme conseiller avant de déloger Gilles Potvin.