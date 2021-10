Un projet-pilote de rue-école lancé dans Rosemont–La Petite-Patrie

Les parents qui ont l'habitude de reconduire leurs enfants en voiture à l'école Sainte-Bernadette-Soubirous devront changer leurs habitudes.

La 16e Avenue sera fermée à la circulation entre les rues Saint-Zotique et Bélanger pendant 90 minutes, le matin et l'après-midi, aux heures d'entrée et de sortie des classes.

Chaque jour, plusieurs dizaines de parents empruntent l'étroite avenue afin de déposer leurs enfants. Pour se stationner devant l'entrée de l'école, ils doivent traverser la bande cyclable, se faufiler entre les vélos et les piétons, et parfois même s'immobiliser dans la rue.

On a des parents qui se stationnent en double, ce qui fait en sorte de susciter une certaine rage au volant. C'est les coups de klaxon, on tente de dépasser... Une citation de :Marie-Claude Boucher, directrice de l'école Sainte-Bernadette-Soubirous

L'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie a élaboré le projet-pilote en collaboration avec le Centre d'Écologie urbaine de Montréal (CEUM). Le concept de rue-école existe depuis plusieurs années en Europe, aux États-Unis et dans certaines villes canadiennes.

L'objectif est de rendre les abords des écoles plus sécuritaires et d'inciter parents et enfants à s'y rendre à pied ou à vélo.

Selon Michaël Saint-Pierre, urbaniste au CEUMCentre d'Écologie urbaine de Montréal , l'expérience montre que la mise en place d'une rue-école pousse entre 15 % et 20 % des parents à délaisser la voiture pour conduire leurs enfants à l'école.

Ce n'est pas une solution qui s'applique à tous les contextes non plus, reconnaît M. Saint-Pierre. Ici, c'est une solution qui est intéressante dans la mesure où les élèves peuvent marcher pour aller à l'école.

Pour la conseillère de ville Stephanie Watt, c'est l'occasion de proposer de bonnes habitudes aux élèves.

Ces enfants-là, c'est eux qui vont affronter les changements climatiques dans 30 ou 40 ans. Quelles habitudes faut-il mettre en place aujourd'hui pour que dans 30 ou 40 ans, la ville, la vie soient vivables? Le transport actif fait partie des solutions, c'est clair! Une citation de :Stephanie Watt, conseillère de ville

Mme Watt conseille aux parents de se garer sur une autre rue et de marcher jusqu'à l'école.

Les parents de l'école ont été informés de la tenue du projet-pilote de rue-école au cours des trois prochains jeudis.

Mais ceux qui utilisent leur voiture pour emmener ou récupérer leurs enfants ne voient pas tous le projet d'un bon œil, surtout pour la période hivernale.

Si on stationne plus loin [quand on viendra] chercher les enfants, ils seront obligés de marcher , signale un père, qui craint qu'on ne crée d'autres problèmes avec cette initiative.

D'habitude, on doit laisser les enfants devant l'école [et] c'est plus sécuritaire pour eux , croit une mère qui doit conduire ses trois enfants dans autant d'écoles différentes.

La 16e Avenue, où se situe l'école Sainte-Bernadette-Soubirous. Photo : Radio-Canada / Philippe-Antoine Saulnier

La direction de l'école veut profiter de l'occasion pour organiser des jeux et d'autres activités dans la rue pendant les périodes de fermeture, comme du soccer ou de la lecture.

La directrice Marie-Claude Boucher souhaite rendre la rue festive pour que les élèves s'approprient l'espace.

Le projet-pilote à l'école Sainte-Bernadette-Soubirous permettra de documenter le concept de rue-école, qui pourrait éventuellement être implanté tout au long de l'année scolaire.

Selon Stephanie Watt, plusieurs autres écoles de l'arrondissement s'intéressent aussi à ce projet-pilote et pourraient adopter le concept.