Vicki-May Hamm souhaite se lancer en politique provinciale

Ce n’est pas un secret pour personne à Magog que je voulais faire de la politique à un autre niveau éventuellement. J’étais ouverte aux deux, au fédéral et au provincial. Le fédéral tombait un peu mal, parce que je voulais vraiment terminer mon mandat , indique-t-elle.

Après plus d’une décennie à la tête du conseil municipal de Magog, elle souligne aussi vouloir rester près de la population.

Le provincial m’a toujours intéressée un peu plus, car c’est un peu plus près du citoyen. Je pars du municipal, qui est très très près du citoyen, donc je me dis que le provincial est un peu plus proche que le fédéral.

Une citation de :Vicki-May Hamm, mairesse sortante de Magog