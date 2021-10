Plus de 5000 repas chauds seront offerts au personnel hospitalier de Calgary

De la dinde, de la purée de patate, des légumes rôtis, de la sauce de canneberge, et du dessert : c’est le menu des quelque 200 repas qui seront livrés au personnel des soins intensifs de Calgary ce dimanche jour de l’Action de grâces.

Ces repas seront livrés dans les quatre principaux hôpitaux de Calgary : Foothills, Peter Lougheed, South Health Campus et Rockyview.

Mercredi dernier, l’entreprise de traiteur Devour Catering avait lancé une campagne de dons pour payer des repas aux travailleurs en soins intensifs. Moins d’une semaine après, l’élan de solidarité des internautes dépasse les espérances : plus de 5000 repas de 15 $ sont déjà financés.

Quand on a commencé, on a pensé qu’on allait le faire seulement pour les soins intensifs, mais on a tellement de support maintenant qu’aujourd’hui je vais téléphoner au département des urgences pour voir s’ils ont de l’intérêt. Et peut-être on va faire les autres départements aussi.

Une citation de :J’Val Shuster, propriétaire, Devour Catering