Un nouveau magasin Au Vent du Nord associé au Groupe Probex

J'ai reçu une passe sur la palette, lance d'entrée de jeu Nicolas Ratthé, co-propriétaire de Bière dépôt Vent du Nord. Je cherchais un local dans ce coin-là. De fil en aiguille, j'ai rencontré David et son équipe. Cela a cliqué, cela a connecté tout de suite!

Cette nouvelle association permettra au commerce de bières d'offrir également des repas à emporter, le Groupe Probex ayant une filiale préparant des mets santé. Le Groupe Probex offre de l'emploi à des gens ayant certaines limitations.

On va augmenter l'offre, on va l'accorder avec nos bières. On va développer ensemble l'accord , souligne Nicolas Ratthé.

Même s'il voit cette association d'un bon oeil, Nicholas Ratthé admet que cela vient avec sa part de défi. Je veux vraiment qu'ils soient confortables aussi! On travaille avec une clientèle avec laquelle on n'est pas habituée. C'est ça qui était le plus gros enjeu. L'enjeu, c'était de travailler avec eux pour qu'ils soient confortables, qu'ils puissent s'épanouir. C'est le côté humain.

Il voit tout de même une occasion d'offrir une expérience agréable aux stagiaires, qui pourront ainsi se mettre en valeur. Ils sont capables de vendre de la bière. C'est bon pour tout!

Les entrepreneurs peuvent intégrer ces gens-là. C'est sûr que ça déstabilise un peu, mais de toute façon, avec la pandémie, on n'arrête pas de se réorganiser depuis deux ans! Il faut leur faire une place! Une citation de :Nicolas Ratthé, co-propriétaire de Bière dépot Vent du Nord

Nicolas Ratthé espère ouvrir avant les Fêtes, mais d'ici là, il y a des permis à aller chercher, et [il faut] bien éduquer les stagiaires sur comment cela va fonctionner. Il y a un petit rodage à faire, mais on va ouvrir quand on va ouvrir!