Les tests de dépistage rapides de la COVID-19 font leur arrivée dans les écoles

La Saskatchewan met en œuvre un programme de tests rapides pour les élèves de 11 ans et moins. Les tests sont distribués par l'entremise des écoles primaires, et peuvent être complétés à la maison.

Pour l’instant, les enfants de cette tranche d’âge ne peuvent pas se faire vacciner au Canada. Par contre, ils demeurent à risque de contracter une forme grave de la maladie.

La Saskatchewan a donc fait l’acquisition de 475 000 tests de détection rapide d’antigènes pour l’usage de ces enfants. Ces tests ont été sélectionnés parce qu’ils sont doux, sécuritaires, faciles à utiliser, et produisent des résultats en moins de 15 minutes.

Le programme de dépistage rapide n’est pas obligatoire. Les élèves qui souhaitent s’en servir doivent en faire la demande auprès de leur école.

Les divisions scolaires publiques et catholiques de Regina et de Saskatoon indiquent avoir reçu des trousses d'autodépistage. Dans les écoles publiques de Saskatoon, il y a un nombre limité de trousses allouées à chaque école, et elles seront distribuées selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».

Chaque trousse de dépistage contient 25 tests.

Des parents fransaskois semblent satisfaits de cette nouvelle. Par exemple, la mère de trois enfants Valérie Williams est satisfaite des efforts faits dans les écoles pour protéger les enfants.

[Les enfants] sont assez confiants dans les mesures que le CEF met en place dans les écoles, ils voient que les gestes barrières sont respectés à l'école, il y a le port du masque, ils n'ont pas d'anxiété par rapport à ça. Une citation de :Valérie Williams, mère de trois enfants

Ces tests arrivent à point nommé, alors que plusieurs écoles de la province font face à des cas d’éclosion de COVID-19. Par exemple, la Division scolaire de Chinook dans le sud-ouest de la Saskatchewan fait face à des éclosions dans sept de ses écoles. Ces écoles font présentement les cours à distance.

À l'École d'immersion élémentaire Massey à Regina, de multiples cas ont été diagnostiqués chez des élèves de le 2e année. La classe sera fermée dès mercredi et l'apprentissage à distance sera offert aux élèves jusqu'au 15 octobre.