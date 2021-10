Un pas de plus pour de l’eau potable en tout temps dans des maisons à Pointe-Lebel

S'il a fallu plus de deux décennies pour franchir cette première étape, c'est en raison d'un manque de directives claires de la part de Québec, selon le maire sortant de Pointe-Lebel, Normand Morin.

Tu te fais dire par un ministère : "Faites un rapport, on va vous dire s'il est bon", puis tu lui demandes : "Qu'est-ce que tu veux comme rapport?" [et tu te fais répondre] : "Bien, on ne peut pas le dire, il faut que vous nous donniez un rapport, puis on va vous dire s'il est bon." Nous, pendant ce temps-là, on cherche , raconte Normand Morin.

Le rapport de synthèse a finalement été accepté par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et par celui des Affaires municipales et de l'Habitation. La municipalité peut maintenant passer à la prochaine étape et lancer un appel d'offres pour les plans et devis en vue de l'installation du tuyau de raccordement.

Le tuyau prévu pour raccorder les deux parcs de maisons mobiles à l'aqueduc de Baie-Comeau passera sous le pont Émile-Laurence et par la route 138. Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

L'infrastructure de raccordement au réseau municipal passera sous le pont Émile-Laurence et par la route 138, avant de rejoindre les deux parcs qui comptent au total 251 maisons mobiles.

Le coût de ce projet de raccordement est estimé à une somme variant de 18 à 20 millions de dollars. La Municipalité espère qu'entre 70 et 80 % de ce montant sera financé par les autres ordres de gouvernement et qu'elle assumera les coûts restants grâce à des emprunts.

Le maire sortant Normand Morin a tenu à remercier toute l'équipe qui a travaillé pendant des années au projet d'eau potable des parcs de maisons mobiles. Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

Lien de confiance brisé pour des résidents

Des résidentes rencontrées au parc de maisons mobiles Murray à Pointe-Lebel ne croient pas qu'elles auront accès un jour à de l'eau potable au quotidien, malgré les différentes annonces faites par la Municipalité.

Carolanne Saint-Pierre réside au parc Murray depuis huit ans. Elle confie avoir eu un peu d'espoir lors de ses premières années dans le quartier, mais aujourd'hui, elle ne croit plus aux promesses.

Carolanne Saint-Pierre dit ne plus avoir confiance dans les promesses faites par la Municipalité de Pointe-Lebel. Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

Mme Saint-Pierre dit ne jamais consommer l'eau qui provient de l'usine de filtration, louée par la Municipalité au coût de 150 000 $ par année, en raison de l'odeur de chlore qui s'en dégage. Elle ajoute que les interruptions d'eau sont fréquentes, toutes les deux ou trois semaines, selon elle.

J'achète des cruches d'eau, mais je ne la donne pas à mon chien. C'est au moins 14 $ par semaine. Une citation de :Carolanne Saint-Pierre, résidente du parc Murray

De son côté, Johanne Whelan, résidente du parc Murray depuis 1994, indique elle aussi ne jamais boire l'eau. Elle ajoute avoir encore reçu cette semaine un appel de la Municipalité qui l'avisait de faire bouillir l'eau avant de la consommer.

Johanne Whelan explique que l'eau qui sortait de son robinet était brune il y a quelques années.

Je travaillais dans les cuisines, puis j'étais obligée de faire laver mon linge ailleurs , expose-t-elle.

L'eau était vraiment brune, on ne la consommait pas, puis même encore, on ne la consomme pas. Ça fait des années qu'ils nous disent qu'on pourra avoir de l'eau potable. Une citation de :Johanne Whelan, résidente du parc Murray

Johanne Whelan habite le parc de maisons mobiles Murray depuis 1994. Après avoir connu l'époque où l'eau était brune, elle affirme qu'elle sent aujourd'hui le chlore. Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

Le maire sortant de Pointe-Lebel, Normand Morin, se dit conscient du scepticisme qui règne chez les résidents. Il assure toutefois que la première pelletée de terre est prévue pour 2023. La durée des travaux est pour l'instant inconnue.

Donc oui, cette année, on a eu de la misère, puis [les résidents] ont eu de l'eau jaune un petit peu, mais elle était potable. Une citation de :Normand Morin, maire sortant de Pointe-Lebel

M. Morin estime que la confiance reviendra lorsque l'étape des plans et devis sera enclenchée.