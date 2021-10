MTL connecte dévoile sa programmation hybride

Le rendez-vous montréalais des pros et des adeptes de la technologie s’apprête à donner son coup d’envoi. Au programme : des ateliers, des conférences, de l’art numérique et beaucoup de réseautage.

Le directeur du Printemps numérique, Mehdi Benboubakeur, l’avait prédit en octobre dernier : MTL connecte se tiendra dans une formule hybride en 2021.

Selon Mehdi Benboubakeur, directeur du Printemps numérique, MTL connecte présentera l’équivalent de six chaînes de télévision qui joue en simultané pendant pratiquement toute la durée du festival. Photo : Printemps numérique

Du 12 au 17 octobre prochain, les festivaliers et festivalières pourront se réunir en ligne et/ou en personne pour échanger sur des thèmes comme la ville intelligente et le développement durable, l'identité numérique et la cybersécurité, le travail de demain et les percées en intelligence artificielle.

L’objectif est de positionner Montréal et Québec comme de grands acteurs du numérique à l’international. Une citation de :Mehdi Benboubakeur

Avec ses 23 délégations internationales – la plupart francophones – et ses 300 conférencières et conférenciers invités, l’organisation s’attend à attirer quelque 12 000 personnes à ses événements.

Un programme riche et diversifié

Parmi les conférences à l’horaire, on trouve celle de Cathie Wood, gestionnaire de fonds pour ARKinvest. Cette entreprise américaine de conseil en investissements mise sur l'innovation de rupture, c’est-à-dire les produits ou services qui pourraient remplacer des technologies dominantes sur un marché.

Cathie Wood est suivie par plus d’un million de personnes sur Twitter. C’est l’une des femmes les plus respectées dans le milieu de la technologie, et beaucoup de jeunes sont séduits par sa façon de voir le monde. Une citation de :Mehdi Benboubakeur

L’autrice et entrepreneure américaine Flynn Coleman sera aussi à Montréal, notamment pour présenter A Human Algorithm, son livre sur le développement de l’intelligence artificielle éthique.

Elle rejoint notre vision de garder l’humain au centre du développement d’un projet , mentionne le directeur du Printemps numérique.

L’ex-président des jeunes démocrates aux États-Unis, le Sénégalo-Américain Thione Niang, se joindra également aux festivités montréalaises du Printemps numérique.

L'entrepreneur social Thione Niang. Photo : Radio-Canada / Jonathan Bouchard

Il a contribué à l’élection de Barack Obama en 2012, puis est retourné en Afrique, où il a développé des projets d’électrification mettant de l’avant les nouvelles technologies en agriculture , mentionne-t-il.

Le Québécois Sylvain Carle figure également dans la programmation de MTL connecte. Après avoir travaillé pour Twitter aux États-Unis, il est revenu s’installer au Québec et a monté, entre autres, un nouveau fonds pour contribuer à l’innovation technologique pour combattre la crise climatique.

Un camion publicitaire piraté par un artiste numérique pour le ISEA2020. Photo : Courtoisie MTL Connecte

En parallèle aux événements de réseautage et aux conférences, des camions de publicités piratés par des artistes numériques défileront au centre-ville, mais aussi dans d’autres quartiers moins familiers avec ce type d'œuvres, dont Côte-des-Neiges. Des moments d’arrêt sont aussi prévus (l’itinéraire n’a pas encore été dévoilé) afin de laisser place à des performances artistiques.

Des apprentissages

L’organisation croit avoir beaucoup appris de la mouture de 2020, où l'événement était présenté uniquement en ligne.

Tout au long de nos réunions, on avait en tête la fatigue Zoom. C’est pourquoi on a repensé plusieurs éléments en prenant en considération cette réalité. Une citation de :Mehdi Benboubakeur

Les conférences seront donc écourtées à une vingtaine de minutes, en plus d’une période de questions. Le réseautage se fera également en petits groupes.

Pour les personnes moins habiles avec les nouvelles technologies, MTL connecte a prévu le coup : la plateforme Swapcard, utilisée pour les conférences et le réseautage virtuel, est déjà accessible.

On veut aider les participants à se familiariser avec la plateforme, et leur permettre de monter d’avance leur profil et commencer le réseautage avant le début des événements , explique Mehdi Benboubakeur.

Ces profils seront utiles au nouvel algorithme de MTL connecte, qui va suggérer des personnes que vous devriez rencontrer selon vos intérêts , explique le directeur.

Le Monde virtuel du Printemps numérique, créé par la jeune pousse montréalaise Pixsense, marque également son retour. Plusieurs améliorations dans le réalisme de l’outil, de même que le design des avatars, ont été apportées. Le lieu numérique sera l’hôte de plusieurs interventions artistiques.

L'événement MTL Connecte se tient 100 % virtuellement cette année. Photo : Courtoisie Pixsenses

Pour les événements en présentiel (réservés aux passes VIP), qui se tiendront entre l’école NAD, la Société des arts technologiques (SAT), la maison de la culture de Côte-des-Neiges et l’Université Concordia, Mehdi Benboubakeur promet une expérience qui sollicitera tous les sens, même l’odorat, en interaction avec le monde numérique .

Le coup d’envoi de MTL connecte se fera à la SAT le lundi 11 octobre prochain lors d’un événement qui mettra de l’avant la musique électronique.