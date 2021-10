Aux entreprises d’en faire plus pour valoriser le français, dit Québec solidaire

Les entreprises peuvent en faire davantage pour valoriser le français et le gouvernement Legault devrait donner plus de mordant au projet de loi 96 pour leur forcer la main, croit Ruba Ghazal, de Québec solidaire, qui compte déposer des amendements en ce sens.

Le projet de loi 96, qui met à jour la loi 101, ne va pas assez loin pour permettre à tous les Québécois d'avoir l'occasion de travailler en français s'ils le désirent, juge la porte-parole du parti en matière de langue française et d'économie.

La langue de travail, c'est là qu'une langue peut vivre ou qu'elle peut mourir si elle n'est pas parlée. Une citation de :Ruba Ghazal, députée de Québec solidaire

La députée propose une série de changements afin d'augmenter le nombre de petites entreprises qui seraient assujetties aux obligations de francisation, d'augmenter le budget que les entreprises montréalaises devraient consacrer à la francisation de leurs employés, et de rendre plus difficile d'exiger la connaissance de l'anglais pour obtenir un poste.

Avec leurs responsabilités familiales et professionnelles, les nouveaux arrivants n'ont parfois pas suffisamment de temps pour apprendre le français après leurs heures de travail. C'est pour ça que deux mesures proposées par Québec solidaire visent à encourager la formation en milieu de travail, explique-t-elle.

Beaucoup de nouveaux arrivants laissent tomber leur cours de français quand ils trouvent un emploi parce qu'ils veulent nourrir leur famille.

Les entreprises ayant entre 10 et 24 employés sont dans l'angle mort du projet de loi, ce qui restreint l'accès à la francisation pour de nombreux nouveaux arrivants, selon Mme Ghazal. Elle suggère d'imposer des obligations de francisation à toutes les entreprises ayant 10 employés ou plus. Ces obligations existent pour les entreprises de 50 employés et plus. Le gouvernement Legault propose d'abaisser ce seuil à 25.

Québec solidaire aimerait aussi forcer les entreprises montréalaises, où les besoins de francisation sont plus grands, à y consacrer plus d'argent. Actuellement, la Loi sur les compétences force les entreprises à consacrer 1 % de leur masse salariale à la formation de leur main-d'œuvre. Le parti de gauche suggère d'augmenter ce seuil à 1,5 % dans la région de Montréal. La différence de 0,5 % devrait être consacrée à la francisation des employés.

Mme Ghazal voudrait aussi qu'il soit plus difficile pour un employeur d'exiger la connaissance de l'anglais comme condition à l'embauche. Cette condition est discriminatoire pour les unilingues francophones et les nouveaux arrivants qui parlent français, mais pas l'anglais, selon elle.

Un débat sur la paperasse

Dans le milieu des affaires, la valorisation du français reçoit généralement un appui favorable. La majorité des employeurs (68 %) étaient en faveur de l'idée que les entreprises de 25 employés, plutôt que 50, soient assujetties à la Charte de la langue française, selon un sondage du Conseil du patronat du Québec (CPQ) en février dernier.

On s'inquiète toutefois de la lourdeur administrative qu'amène le projet de loi 96 pour les plus petites entreprises, soit celles de 25 à 49 employés. L'imposition des lourdes mesures administratives, appliquées sans nuance, sera très dure surtout pour les petites entreprises de 25 à 49 employés , a dit Karl Blackburn, le président et chef de la direction du CPQConseil du patronat du Québec lors de son passage en commission parlementaire, la semaine dernière.

Mme Ghazal accuse le milieu des affaires de ne pas afficher suffisamment de volonté.

Ils disent tous que le français c'est important, parce que ça paraît mal, sinon. Quand il s'agit de faire de efforts, c'est là que ça devient une question de paperasse trop lourde. Une citation de :Ruba Ghazal, députée de Québec solidaire

Elle se dit bien consciente que les plus petites entreprises n'ont pas nécessairement les mêmes moyens que les grandes entreprises. L'Office québécois de la langue française (OQLF) peut toutefois les accompagner pour les aider à remplir leurs obligations.

Elle balaie toutefois du revers de la main les inquiétudes par rapport au fardeau administratif. Le ministère de la Justice a fait une étude d'impact des coûts de la nouvelle loi pour les entreprises et ceux-ci sont minimes , peut-on lire dans son avis.