Bientôt une grève générale illimitée au CPE Au Jardin de Pierrot à Rouyn-Noranda

Les éducatrices des centres de la petite enfance Touchatouille à Port-Cartier et Au Jardin de Pierrot à Rouyn-Noranda se sont prononcées en assemblée générale la semaine dernière. Ce sont les deux seuls CPE de la province syndiqués avec les Métallos.

La présidente syndicale du CPE Au Jardin de Pierrot pour le syndicat des Métallos, Manon Leclerc, explique pourquoi les éducatrices ont voté pour une grève à 100 %.

Les autres centrales syndicales, on est très solidaire avec eux aussi, ont décidé de faire des grèves perlées et on voit que ça n’avance pas dans les dossiers, on voit que ça n’a rien donné pour le moment. Alors nous, on veut donner le coup de barre parce qu’on veut se faire entendre et on veut dire au gouvernement que c’est assez. On veut avoir des conditions de travail qui sont décentes, on veut être reconnues pour notre juste valeur , affirme Manon Leclerc.

Les éducatrices demandent à ce que leur profession soit valorisée, ce qui passe entre autres par une augmentation de salaire. Manon Leclerc rappelle que la technique en éducation à la petite enfance est la technique la moins bien payée, avec un salaire de base de 18,98 $ de l’heure.

La technique ici en région est en danger parce qu’il n’y a plus d’inscription. Alors si on veut que ce soit attractif, ça prend un coup de barre dans les salaires, et si on veut garder les éducatrices déjà en place, elles aussi méritent un salaire qui est décent , affirme Manon Leclerc.

Étant seulement deux CPE dans tout le Québec, les éducatrices savent que cette grève ne mettra pas nécessairement la pression suffisante sur le gouvernement, mais elles espèrent créer un mouvement de solidarité auprès des éducatrices affiliées aux autres syndicats.

Pour les autres centrales syndicales, ça envoie le message qu’il y a déjà des éducatrices qui en ont ras le bol. On les invite à voter la même chose que nous dans les prochaines semaines ou prochains jours, aussitôt que leurs journées de grève [perlée] seront éliminées , souligne Manon Leclerc.

Le Jardin de Pierrot représente 80 places en garderie à Rouyn-Noranda. Les parents touchés ont été avisés.