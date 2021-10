L’avenir du centre-ville de Chicoutimi divise les candidats à la mairie de Saguenay

Ils promettent tous d'y améliorer la qualité de vie pour en faire un véritable milieu de vie en proposant soit d'en faire un quartier du numérique, d'y construire de nouveaux logements ou encore de déplacer l'actuel terminal d'autobus de la Société de transport du Saguenay (STS).

Mais peu importe le scénario retenu, tous les candidats à la mairie de Saguenay conviennent d'une chose : il faut densifier la population au centre-ville de Chicoutimi.

On propose de créer un quartier branché occupé par des étudiants et des jeunes professionnels , a commencé Josée Néron, mairesse sortante et cheffe de l'Équipe du renouveau démocratique (ERD).

Le centre-ville de Chicoutimi se doit d'être habité , a soutenu pour sa part le candidat Dominic Gagnon.

C'est le monde qui attire le monde, c'est comme ça depuis que le monde est monde , a dit de son côté le candidat Serge Simard.

Serge Simard croit qu'il faut attirer des investissements privés au centre-ville de Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

Par contre, chacun a un peu sa propre vision pour modifier radicalement le paysage de l'ancienne zone ferroviaire de Chicoutimi.

Josée Néron tient mordicus au projet d'un amphithéâtre de 40 millions de dollars, financé aux deux tiers par Québec et Ottawa. On veut un décret, vraiment, on y a droit, comme d'autres villes du Québec , a clamé la mairesse sortante qui n'a pu concrétiser ce projet lancé à quelques reprises au cours de son mandat.

Elle indique que même les compagnies d'assurances jugent maintenant que le patinage de vitesse et le hockey des Saguenéens ne sont plus compatibles sur la glace du Centre Georges Vézina.

Économiquement, un amphithéâtre n'attire pas de nouvelle économie à part la construction , a cependant affirmé la candidate Julie Dufour.

Catherine Morissette aimerait bonifier l'offre culturelle au centre-ville de Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

La présidente actuelle de l'arrondissement de Jonquière propose de construire une glace olympique à côté du Centre Georges-Vézina pour le patinage de vitesse. Pour ce qui est de la zone ferroviaire, elle mise sur le développement de 1000 logements en cédant les terrains décontaminés à un consortium d'entrepreneurs.

Créer aussi une nouvelle clientèle pour renforcer tous nos commerces du secteur. Et les revenus de taxation, je me suis engagée à les retourner directement dans un fonds protégé pour la poursuite des investissements du centre-ville de Chicoutimi , a-t-elle promis.

Quant à la candidate Catherine Morissette, toujours mairesse de Saint-David-de-Falardeau jusqu'aux élections, elle veut bonifier l'offre culturelle dans la zone ferroviaire. Un milieu de vie où il y aura peut-être un cinéma, quelques locaux culturels, un grand marché, un vieux port avec une scène digne de ce nom d'où on peut voir le Saguenay , a-t-elle énuméré.

Unissons Saguenay propose de ramener l'idée d'un parc urbain au centre-ville. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

Le parti Unissons Saguenay souhaiterait plutôt y aménager un grand parc urbain, comme l'ont déjà proposé des citoyens du secteur lors d'un processus de consultation tenu dans les dernières années. Ce projet-là, ils avaient dessiné le plan du parc. Dans le fond, ils venaient récupérer tout le côté historique de la zone ferroviaire. Une place avec un marché public , a rappelé le candidat d'Unissons Saguenay à la mairie, Claude Côté.

De son côté, Dominic Gagnon parle d'un complexe sportif et culturel extérieur, lui aussi entouré d'un quartier d'affaires comprenant des unités résidentielles. Les entrepreneurs vont trouver intéressant d'ériger là plus de logements pour les jeunes étudiants, les jeunes professionnels , a annoncé celui qui se présente à la mairie pour une deuxième fois.

Pour ce qui est de l'ancien conseiller municipal et ministre libéral Serge Simard, il parle aussi de l'importance d'attirer des investissements privés. Il faut qu'on réussisse à s'entendre avec des promoteurs pour construire des immeubles à étages ici dans le centre-ville de Chicoutimi , a-t-il mentionné.

Finalement, contactée par Radio-Canada, la candidate Jacinthe Vaillancourt a indiqué qu'elle ferait part de sa vision mercredi.

D'après un reportage de Gilles Munger