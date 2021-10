Épidémie de vols d’affiches électorales au Québec

Que ce soit à Québec, Gatineau, Sherbrooke, Saint-Hyacinthe, Saint-Jean-sur-Richelieu ou encore Trois-Rivières, la disparition de pancartes électorales anime le début de la campagne.

Si la dégradation de supports électoraux est monnaie courante depuis longtemps, selon les témoignages recueillis par Radio-Canada, l'ampleur du vol prend une autre dimension dans le contexte de ces élections municipales.

La situation irrite parce qu'elle représente non seulement une perte d'argent, mais aussi une perte de temps et d'énergie pour les candidats et les bénévoles qui les soutiennent.

L'exemple le plus spectaculaire est probablement celui de Jonathan Tabarah, qui brigue un second mandat de conseiller municipal à Longueuil.

Depuis le début de la campagne, plus de 350 citoyens ont accepté d'accueillir ses affiches électorales sur leur terrain, mais cela ne plaît pas à tout le monde. En l'espace de trois nuits, il s'est fait dérober une soixantaine de pancartes.

C'était des gens organisés. Un témoin m'a dit avoir vu une pile de mes pancartes dans un parc. Ils sont venus les ramasser, puis ils sont partis avec. Une citation de :Jonathan Tabarah, conseiller municipal, Longueuil

Son parti a porté plainte auprès de la police de Longueuil, qui est déjà à la recherche d'un suspect, un homme grand et mince apparaissant sur plusieurs vidéos de particuliers. Les citoyens ont été extrêmement collaboratifs, précise-t-il, ils m'ont donné des vidéos de personnes qui ont volé des pancartes sur leur terrain. Tout ça a été transmis au service de police.

Il n'a pas encore estimé les pertes financières, qui pourraient s'élever à plusieurs milliers de dollars. Il déplore surtout la charge de travail supplémentaire pour les bénévoles qui vont devoir remplacer les pancartes.

La candidate dans L’Orée-du-Parc, Isabelle Miron, répond aux questions des journalistes, accompagnée de Maude Marquis-Bissonnette, candidate à la mairie, et de Bettyna Bélizaire, candidate dans le Plateau-Mont-Royal. Photo : Radio-Canada / Hugo Bélanger

La conseillère municipale de Gatineau Isabelle N. Miron va devoir elle aussi mettre de nouveau ses bénévoles à contribution. En l'espace de deux nuits, la quasi-totalité de ses pancartes, soit une dizaine de grandes affiches, ont disparu.

Ma directrice de campagne l'a très mal pris. Normalement, le rôle de la directrice de campagne, c'est de préserver son candidat. Ce matin-là, c'est moi qui l'ai consolée parce qu'elle était en larmes devant tout le travail qui avait été fait et réduit à néant. Une citation de :Isabelle N. Miron, conseillère municipale, Gatineau

La déception est d'autant plus grande qu'elle avait choisi de limiter le nombre d'affiches pour réduire l'empreinte environnementale de sa campagne. Plusieurs de ses collègues ont été victimes du même sort. En tout, son parti Action Gatineau s'est fait dérober une quarantaine d'affiches électorales. Des candidats de l'opposition ont déclaré avoir vécu la même chose.

C'est de l'argent que j'ai dû solliciter auprès de gens qui me soutiennent. De devoir les rappeler et redemander de l'argent, c'est triste , se désole Isabelle N. Miron.

Elle souligne que cette pratique va à l'encontre des valeurs démocratiques. Avec ironie, elle suggère à ses opposants de voter pour un autre candidat, mais de laisser ses affiches en place.

Marie-Josée Asselin, candidate pour le parti Québec Forte et Fière Photo : Facebook, Québec Forte et Fière

À Québec, le vol d'affiches électorales touche tous les partis. Marie-Josée Asselin, qui brigue un premier mandat de conseillère municipale, en avait installé près de 70 dans les rues de son secteur. Il lui en reste moins de la moitié.

Sa jeune formation politique, le parti Québec Forte et Fière, se lance dans la bataille des municipales pour la première fois. Elle note que, pour un nouveau parti, la visibilité dans les rues est un enjeu fondamental afin de se faire connaître.

Dans un exercice démocratique, tout le monde devrait pouvoir s'afficher. Les gens devraient pouvoir connaître leur candidat, puis faire un choix en conséquence. Une citation de :Marie-Josée Asselin, candidate, Québec Forte et Fière

Jonathan Tabarah abonde dans le même sens. Selon lui, les saboteurs nuisent avant tout à l'image de la démocratie . Il n'entend ni se laisser intimider ni modifier ses habitudes de campagne.

Des frais supplémentaires assumés par les contribuables

Le Directeur général des élections ne veut pas commenter la situation, estimant que les vols concernent avant tout les différents corps policiers.

Sa porte-parole, Julie St-Arnaud-Drolet, rappelle que le matériel électoral qui a fait l'objet d'une déclaration de vol auprès des autorités peut être déduit des dépenses électorales.

Un système qui donne de la marge aux candidats pour respecter leur plafond de dépenses électorales... et qui fait en sorte que tous les contribuables québécois absorbent le coût des dégradations.