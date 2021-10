L’église Saint-François-Xavier de Rivière-du-Loup ne sera plus chauffée

L'église n'avait pas non plus été chauffée à l'hiver 2020. Mais deux éléments d'information ont poussé le conseil de la fabrique à prendre cette décision permanente.

D'abord, un potentiel acquéreur de l'église prévoit de retirer le matériel de chauffage, si son projet va de l'avant. La poursuite du chauffage cet hiver, si ce potentiel acheteur prenait possession des lieux, entraînerait des dépenses inutiles.

Ensuite, le conseil de fabrique a pris connaissance de diverses études, dont l'une produite par le diocèse, selon lesquelles une église ne dépérit pas si elle n'est pas chauffée, à condition que le taux d'humidité n'y soit pas trop élevé.

Le président de la fabrique Saint-Patrice de Rivière-du-Loup, Gaston Pelletier, explique que ce document du diocèse indique que si le taux d'humidité demeure en deçà de 75 % à l'intérieur de l'église, le bâtiment ne subira pas d'altération.

Il ajoute que le taux d'humidité ne dépasse pas 50 % dans les parties les plus humides de l'église.

Un promoteur a indiqué qu'il souhaitait peut-être acquérir le bâtiment, mais indique qu'il ne prendra pas de décision à ce sujet avant le printemps 2022. Photo : Radio-Canada / Fabienne Tercaefs

La Corporation du patrimoine religieux de Rivière-du-Loup s'indigne de cette décision de ne plus chauffer l'église. Elle affirme ne pas être écoutée et ne pas avoir accès au bâtiment.

On ne peut pas louer l'église, on ne peut pas prêter l'église. Elle est fermée pratiquement, alors ça nous limite nous aussi à ne pas pouvoir donner suite à d'autres projets potentiels. Une citation de :Suzanne Michaud, présidence de la Corporation du patrimoine religieux de Rivière-du-Loup

L'hiver dernier, l'organisme avait amassé 53 000 $ auprès de donateurs privés et de la Ville de Rivière-du-Loup pour chauffer l'église. Comme l'argent n'a pas été utilisé, l'organisme estime qu'il faut consulter les donateurs, voire leur rendre l'argent.

S’ils ne la chauffent pas, ce n’est pas parce qu’ils n’ont pas l’argent pour le faire. Donc, est-ce qu’ils ont décidé autre chose? Est-ce qu’ils ont un projet qui va se finaliser? Je ne le sais pas, mais nous, on était derrière eux. On avait dit qu’on le ferait une année, ils ne l’ont pas fait l’année dernière. Donc, on a gardé les fonds pour ça. Ce n'est pas à cause de la Ville que ce n'est pas chauffé , rappelle la mairesse sortante de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet.

La Corporation estime également que le fait de ne pas chauffer l'église pourrait rendre plus ardue la tâche de trouver des acquéreurs pour le bâtiment.

Le promoteur qui a fait part de son intérêt a indiqué qu'il ne prendra pas de décision quant à la réalisation de ce projet avant le printemps 2022.

Quant à la Corporation du patrimoine religieux de Rivière-du-Loup, elle réfléchit à des actions à mener pour se faire entendre dans ce dossier.

D'après un reportage de Fabienne Tercaefs