16e festival Cinergie de Saskatoon du 19 au 24 octobre

Comme l’année dernière, la programmation est disponible non seulement en salle, au cinéma Roxy de Saskatoon, mais aussi en ligne grâce à un partenariat avec la chaîne UNIS.

On a un festival vraiment hybride, avec six jours au cinéma Roxy en présentiel, à temps plein, et puis UNIS TV nous permet d’utiliser leur plateforme pour avoir aussi des films et des documentaires disponibles pour les gens qui veulent rester tranquilles chez eux , raconte la directrice du festival, Corinne Dourlent.

Selon le président de la Fédération des francophones de Saskatoon, Bertrand Giroux, le festival offre une excellente sélection de films francophones provenant des Prairies, du Canada, et du monde entier.

Il y en a assurément pour tous les goûts et tous les âges , ajoute-t-il, faisant référence aux différents styles de films qui sont proposés : des fictions, des documentaires, des drames, des comédies, de la romance, des films à sensations, des longs et des courts métrages.

Le festival s’ouvrira avec la projection du film Intimités francophones d’eux. C'est un documentaire qui parle de la francophonie en milieu minoritaire, dans l'Ouest canadien, et ça c'est assez rare , explique Corinne Dourlent.

Elle ajoute qu’à l'issue de cette projection, le public aura la chance de discuter avec la réalisatrice du film, Anne-Céline Genevois.

Le prix des billets pour voir un film au cinéma est de 10 $ pour les adultes, et 5 $ pour les aînés, les étudiants et les moins de 18 ans. Les films en ligne sont gratuits pour tous à travers le pays.

Par ailleurs, plusieurs films seront diffusés avec des sous-titres en anglais, pour les francophiles.

La programmation est disponible sur le site Internet du festival.  (Nouvelle fenêtre)

Avec les informations de Raphaële Frigon