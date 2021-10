Les candidats municipaux du Québec appelés à s’engager pour la santé et l’environnement

Des organismes de santé, d'environnement et d'urbanisme ont lancé mardi le site « Je vote pour ma santé », qui fait la liste des engagements que devraient prendre, selon eux, tous les candidats municipaux du Québec.

Santé urbanité et l'Association québécoise des médecins pour l'environnement (AQME) ont plaidé pour des villes plus vertes, en conférence de presse au CHUM.

Leurs demandes incluent entre autres un objectif de zéro jour de pollution atmosphérique par année pour chaque quartier, au moins 40 % de canopée dans chaque ville et la bonification des services de transport en commun ainsi que des réseaux cyclables et piétonniers.

C'est maintenant que ça se passe , a dit la présidente de Santé urbanité, la Dre Johanne Elsener, en entrevue téléphonique.

Nous nous attendons à ce que tous les candidats s'engagent pour la santé de leurs citoyens, [et ce], avec des objectifs chiffrés. Une citation de :Dre Johanne Elsener, présidente de Santé urbanité

De nombreuses conséquences

La pollution de l'air cause 4000 décès prématurés par année au Québec et 15 000 au Canada, a-t-elle déclaré, citant des chiffres de Santé Canada. En comparaison, ce sont 300 Québécois qui meurent d'un accident de la route dans la même période, a-t-elle ajouté.

Sur le site Internet, on peut lire que dans les pays comme le Canada, la pollution de l'air a été associée à 33 % des maladies cardiovasculaires, 16 % des maladies pulmonaires obstructives chroniques, 12 % des infections des voies respiratoires inférieures et 8 % des cancers respiratoires , des statistiques tirées des résultats d'un rapport de 2017 du Lancet.

La présidente de l' AQMEAssociation québécoise des médecins pour l'environnement , la Dre Claudel Pétrin-Desrosiers, a renchéri en soulignant que les gens décèdent de la chaleur extrême , une situation qu'elle a vue elle-même se produire dans son quartier montréalais d'Hochelaga-Maisonneuve. Les îlots de chaleur, ce sont des créations humaines , nées du béton et surtout présentes dans les quartiers plus économiquement défavorisés .

De plus, des espaces de vie sains permettent selon elle de lutter contre le stress, l'anxiété et la dépression . Les arbres ont la capacité d'apaiser l'être humain en réduisant son taux de cortisol, une hormone responsable du stress, selon de nombreuses études, a-t-elle expliqué.

Les conséquences des problèmes de santé liés à la pollution de l'air se chiffrent à 30 milliards de dollars par année au Québec et 120 milliards de dollars au Canada, quand on compte les soins médicaux et la perte de productivité, d'après un rapport de Santé Canada paru en 2021.

À l'inverse, un verdissement urbain optimal permettrait à la province d'économiser 2,6 milliards de dollars par an, selon les organismes.

La présidente de Santé urbanité rappelle que « la pollution de l'air cause 4000 décès prématurés par année au Québec », citant des chiffres de Santé Canada. Photo : iStock

La balle dans le camp des villes

De tous les paliers de gouvernement, celui qui a le plus d'impact sur la santé humaine, c'est vraiment votre Ville , a fait valoir le Dr François Reeves, cardiologue d'intervention au CHUMCentre hospitalier de l'Université de Montréal , lors de la conférence de presse.

Il dit avoir été marqué par la réalisation que d'une ville à l'autre dans le monde ou dans le même pays, les taux de mortalité cardiovasculaire peuvent être complètement différents , ajoutant que ça passe par l'organisation de nos villes .

L'aménagement du territoire a trop longtemps été dans l'angle mort des politiques publiques , a ajouté le président de l'Ordre des urbanistes du Québec, Sylvain Gariépy.

Pour la première fois dans ma carrière, je vois qu'on fait vraiment un lien entre la santé publique et l'aménagement du territoire. [...] C'est très bénéfique. Une citation de :Sylvain Gariépy, président de l'Ordre des urbanistes du Québec

Le site Internet Je vote pour ma santé présente non seulement des revendications, mais aussi des chiffres et des références supplémentaires sur les conséquences de la pollution.

Les internautes sont invités à télécharger puis envoyer à leurs candidats respectifs une lettre leur demandant de s'engager clairement sur ces enjeux.

En tout, une quarantaine d'organismes soutiennent le projet, dont des facultés universitaires, des syndicats et des ordres professionnels en santé et en urbanisme, des centres hospitaliers et des groupes environnementaux.