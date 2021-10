Kapuskasing a réduit sa dette de moitié en trois ans

La dette nette de Kapuskasing s’établissait à 12 millions de dollars il y a trois ans, à 9 millions en 2019 et 6,4 millions l’an dernier.

Le maire de Kapuskasing, Dave Plourde, explique que cette réduction a pu être réalisée notamment grâce à des surplus budgétaires et une politique de ne plus faire d’emprunts pour des projets.

Il y a quelques années, la Municipalité avait procédé à une augmentation des impôts fonciers et à des coupes budgétaires, incluant une réduction de personnel.

Selon le maire, Kapuskasing a réalisé un surplus de 1,5 million de dollars l’an dernier et a fait des paiements de l’ordre de 1,8 million sur sa dette.

Financièrement, on va dans la bonne direction et c’est vraiment encourageant de voir qu’avec toutes les améliorations qu’on a fait en ville pendant les trois dernières années, on est quand même dans une bonne position.

Une citation de :Dave Plourde, maire de Kapuskasing