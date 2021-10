Mélissa Bédard en tournée au Québec à partir de jeudi

Elle s'arrêtera entre autres à la salle Albert-Rousseau, à Québec, le 14 novembre et à la Cinquième Salle de la Place des Arts, à Montréal, les 12 et 13 décembre.

Dans son spectacle, Mélissa Bédard interprétera son répertoire, mais aussi des chansons québécoises, françaises et américaines, et notamment des titres de Luc Plamondon et de Star académie.