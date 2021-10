La SANB exige que le passeport vaccinal atlantique soit bilingue

La SANB Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick exige que le passeport vaccinal des provinces atlantiques soit écrit dans les deux langues officielles.

Alexandre Cédric Doucet, président de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB), le 30 août 2021. Photo : Radio-Canada / Michèle Brideau

Dans une lettre ouverte au premier ministre Blaine Higgs, le président de la SANBSociété de l'Acadie du Nouveau-Brunswick , Alexandre Cédric Doucet, exprime sa crainte que la province adopte une application développée par une province atlantique sans obligation linguistique, comme la Nouvelle-Écosse ou l'Île-du-Prince-Édouard, uniquement disponible en anglais .

Lorsqu'on entre dans la question du passeport vaccinal, c'est essentiel que le N.-B. s'assure qu'il y ait une clause linguistique pour s'assurer que le passeport soit bilingue , affirme-t-il.

Des infractions

La SANB note que depuis le début de la pandémie, les commissariats aux Langues officielles, provincial et fédéral, ont relevé des infractions aux Lois sur les langues officielles.

L'organisme demande donc à la province de respecter les droits linguistiques.

Et si cela pouvait en plus être bénéfique pour les Acadiens des autres provinces, la SANBSociété de l'Acadie du Nouveau-Brunswick serait d'autant plus satisfaite.

Si on peut utiliser le N.-B. comme seule province bilingue pour s'assurer que les Acadiennes et les Acadiens dans les autres provinces peuvent avoir un service bilingue, ce n'est pas rêver en couleurs , indique le président de la SANB.Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick Je pense sincèrement que c'est réalisable, ça prend juste de la volonté politique.

Alexandre Cédric Doucet note qu'il existe déjà des modèles comme, par exemple, Loto Atlantique.