Louise Harel veillerait sur la langue française si Valérie Plante était réélue

Ce n'est pas un appui formel, mais c'est tout comme : Projet Montréal annonce que l'ancienne ministre Louise Harel jouerait un rôle de premier plan pour promouvoir et valoriser la langue française si le parti était réélu le 7 novembre prochain.

La « nomination » de l'ex-députée péquiste a été dévoilée mardi matin par communiqué de presse, quelques heures avant la comparution de la mairesse sortante Valérie Plante devant la commission parlementaire de l'Assemblée nationale qui étudie ces jours-ci le projet de loi 96.

Ainsi, Mme Harel travaillera conjointement avec le ou la commissaire à la langue française de la Ville de Montréal , non seulement pour veiller à la bonne mise en oeuvre du plan d'action adopté en mars dernier, mais aussi pour s'assurer que la Ville de Montréal soit exemplaire en matière de respect de la langue française .

Projet Montréal s'engage par ailleurs à créer un prix de reconnaissance honorant une personne ou une organisation montréalaise ayant contribué à la promotion du français comme langue commune de Montréal . Le comité présidé par Mme Harel serait chargé d'établir les critères et processus de nomination de ce prix .

Les partis se positionnent

L'avenir de la langue française à Montréal fait partie des enjeux de la campagne électorale en cours. Le parti de Denis Coderre, Ensemble Montréal, a notamment écarté son candidat Joe Ortona, actuellement président de la Commission scolaire English-Montreal, en raison de l'opposition de celle-ci au projet de loi 96.

Projet Montréal se félicite pour sa part d'avoir pour la première fois nommé une responsable de la langue française au comité exécutif et d'avoir créé un poste de commissaire à la langue française.

Dans son communiqué, le parti souligne aussi avoir obtenu l'ensemble des certificats de conformité de francisation , sauf pour Pierrefonds-Roxboro, le seul arrondissement bilingue de la ville de Montréal.

Mouvement Montréal, enfin, propose dans son programme de reconnaître officiellement Montréal comme une métropole bilingue (français et anglais) . Cette position devrait toutefois changer bientôt en raison de la fusion du parti avec celui de Marc-Antoine Desjardins, Ralliement pour Montréal.

Montréal, ville française

L'article 1 de la Charte de la Ville de Montréal prévoit que Montréal est une ville de langue française . Cette charte a été adoptée en 2000, alors que Louise Harel pilotait le dossier des fusions municipales à titre de ministre d'État dans le gouvernement Bouchard.

Après avoir siégé pendant près de 30 ans à l'Assemblée nationale, Mme Harel s'est lancée dans la course à la mairie de Montréal aux élections de 2009. Battue, elle a pris la place de sa colistière pour rester à l'Hôtel de Ville comme cheffe de l'opposition officielle durant les quatre années qui ont suivi.

Candidate comme conseillère de la ville dans le district de Sainte-Marie sous la bannière de Coalition Montréal, Mme Harel a de nouveau échoué à se faire élire en 2013, cette fois aux dépens de son adversaire de Projet Montréal, une certaine Valérie Plante.

Les deux femmes ne semblent pas s'en être tenu rigueur. En mai dernier, Mme Harel a été nommée « citoyenne d'honneur » de Montréal par la mairesse.

Appelé à commenter la « nomination » de Louise Harel, Ensemble Montréal n'a pas voulu dire si celle-ci hériterait des mêmes fonctions dans une administration Coderre-Gelly.

On salue la volonté de Louise Harel de s’investir à nouveau pour Montréal et pour la langue française , a déclaré Hadrien Parizeau, responsable de la langue française chez Ensemble Montréal et candidat au poste de conseiller de la ville du district Saint-Sulpice, dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.