Saguenay veut maintenant trouver un autre terrain pour le projet de bioparc

Lundi soir au conseil municipal, onze élus ont voté contre le projet de bioparc dans le secteur de Laterrière.

La mairesse Josée Néron était visiblement déçue du résultat. Au lendemain du conseil, elle a affirmé prendre acte de cette décision et elle assure que la Ville va se relever les manches pour trouver d'autres projets de diversification économique.

La mairesse sortante de Saguenay, Josée Néron Photo : Radio-Canada

On a la réponse aujourd’hui, on va se retrousser les manches, avec la Ville et avec Promotion Saguenay on va regarder ailleurs voir si c’est possible d’implanter leur projet à Saguenay , a-t-elle mentionné.

Lors du conseil municipal, le questionnement de trouver un autre terrain plus éloigné d'un quartier résidentiel a été soulevé par une citoyenne.

Est-ce que vous avez fait d’autres études sérieuses par rapport au port de Grande-Anse, à Bagotville dans des endroits plus reculés ? ,a-t-elle demandé.

La directrice du service d’aménagement du territoire et d’urbanisme, Jade Rousseau a alors précisé que Promotion Saguenay a uniquement regardé les possibilités dans le patrimoine de Saguenay, autrement dit les terrains de zone industrielle que possède la ville.

Le site de Grande-Anse est destiné à accueillir des industries qui ont besoin de transport maritime. […] Je pense que dans le cas du site de Laterrière, Promotion Saguenay a eu un coup de cœur, car le site était très bien placé.

La mairesse de Saguenay, Josée Néron, continue de défendre le projet d'Agriméthane. Elle affirme qu'il faudra maintenant voir avec le promoteur quels autres terrains pourraient s'avérer intéressants pour implanter le bioparc.

Le site de Laterrière avait aussi été privilégié, car il permettait également de récupérer le méthane qui s'échappe de l'ancien site d'enfouissement de Laterrière, pour le traiter et le réinjecter comme gaz naturel dans le réseau d'Énergir. Visiblement, cette opération devra maintenant se faire indépendamment de l'usine de biométhanisation. Il a aussi été précisé lundi soir que ce site est responsable de 70 % des gaz à effet de serre émis par les opérations de la Ville de Saguenay.

Pour la mairesse Josée Néron, il s'agit d'un important revers, elle qui avait toujours appuyé sans réserve ce projet.

Il y a eu un changement d’opinion en cours de route, c'est la démocratie qui s’est exprimée. C’est aucunement un camouflet par rapport à l’ ERDÉquipe du renouveau démocratique , j’ai tout simplement tenu mon rôle de présidente d’assemblée , conclut-elle.

Selon des informations de Louis Martineau.