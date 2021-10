Passeport vaccinal : une photocopie acceptée pour les 18 ans et moins

C’est ce qu’a confirmé une porte-parole de la ministre de la Santé, Christine Elliott. De telles versions de pièces d'identité ne sont généralement pas acceptables, mais sont autorisées pour les jeunes de 18 ans ou moins, a-t-elle confirmé.

Les jeunes de l'Ontario peuvent ainsi utiliser une photocopie ou une version numérique d'un document d'identification accompagnée d'une preuve de leur vaccination contre la COVID-19.

Les passeports, les certificats de naissance, les cartes de citoyenneté, les permis de conduire et les cartes d'assurance maladie font partie des pièces d'identité acceptées dans le cadre du système de certificats de vaccination de l'Ontario.

Un porte-parole de Restaurants Canada avait affirmé plus tôt que le personnel de certains restaurants avait été contraint d'utiliser son pouvoir discrétionnaire en appliquant les règles pour certains jeunes, notant que les certificats de naissance et les passeports ne sont pas des choses que les jeunes devraient porter sur eux au quotidien .

Le porte-parole a déclaré que le personnel des restaurants devait parfois prendre la décision d'accepter ou non une preuve de vaccination sans pièce d'identité, ce qui les met dans une position précaire entre les clients et les règles provinciales.

Les résidents âgés de 12 ans et plus doivent présenter une preuve de vaccination complète contre la COVID-19 et une pièce d'identité pour accéder à certains services non essentiels considérés comme à haut risque, notamment les salles à manger des restaurants, les salles d’entraînement et les cinémas.

Avec les informations de La Presse canadienne