La banque alimentaire de South Porcupine ouvre ses nouveaux locaux

M. Davis est heureux que l’organisme ait maintenant une nouvelle maison à quelques pâtés de maisons de ses anciens locaux.

La banque alimentaire est ouverte les mardis après-midi et les samedis avant-midi.

On aura plus de stabilité et on a maintenant cinq nouveaux congélateurs et un nouveau grand réfrigérateur. On peut maintenant fournir de la viande congelée, de la margarine, des produits laitiers, des fruits et légumes et du pain. Une citation de :Peter Davis, trésorier et responsable des achats pour la banque alimentaire de South Porcupine

L’organisme a signé pour l’instant un bail d’une durée d’un an, explique Peter Davis, trésorier et responsable des achats pour la banque alimentaire de South Porcupine. Nous espérons que tout se passe bien et que nous puissions signer un bail à long terme.

Le nouvel édifice de la banque alimentaire de South Porcupine se trouve à proximité de l'ancien emplacement. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Pour sa part, le conseiller municipal John Curley croit que le nouvel édifice répond bien aux besoins actuels, même s’il estime que de plus grands locaux seraient encore mieux.

On essaie d’offrir une alimentation équilibrée à nos clients , ajoute M. Davis, qui précise que la banque alimentaire a aidé à nourrir 228 personnes en septembre, soit 146 adultes et 82 enfants.

Le trésorier de la banque alimentaire souligne qu’il y a peu d’options pour les résidents de South Porcupine pour l’achat de nourriture.

Il y a une seule petite épicerie dans le quartier, associée à une pharmacie, avec une sélection limitée. La grande épicerie la plus proche se trouve en ce moment à 20 minutes en voiture.

Une nouvelle épicerie doit toutefois ouvrir d’ici la fin de l’année 2021, plus de deux ans après la fermeture du Metro, en août 2019.

Peter Davis rappelle que l’organisme a rapidement été en mesure d’offrir un service minimum après l’incendie du vendredi 25 juin.

On a manqué le samedi matin. Dès le mardi, on a repris du service à partir de notre fourgonnette. Tout ce qu’on pouvait offrir à ce moment-là c’était des denrées non périssables comme des boîtes de conserve.

La banque alimentaire de South Porcupine a récemment acheté une nouvelle camionnette pour faciliter ses activités. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Fin juillet, la banque alimentaire a pu s’installer temporairement dans des locaux du centre commercial, avec le soutien de l’entreprise Metro.

Une grande aide de la communauté

Peter Davis note que l’aide de la communauté a été incroyable depuis l’incendie qui a forcé la banque alimentaire à jeter une importante quantité de nourriture et à se trouver un nouveau local.

Seulement en septembre, nous avons reçu 20 000 $ de dons en argent. En moyenne, nous recevons environ 12 000 $ par mois.

À ces dons monétaires se sont ajoutés plusieurs dons de denrées alimentaires.

La banque alimentaire a aussi obtenu un appui de South Porcupine Pride et du magasin Giant Tiger.

M. Davis explique que la banque alimentaire de South Porcupine vient elle aussi en aide d’autres organisations, dont la Yo Mobile, qui fournit en hiver des repas chauds et des vêtements aux démunis de Timmins.

Le conseiller municipal John Curley affirme pour sa part que la réduction temporaire de services de la banque alimentaire de South Porcupine a eu un impact important. Il y a plusieurs personnes qui dépendent de la banque alimentaire.

Le conseiller municipal John Curley estime que la banque alimentaire de South Porcupine viendra en aide à de nombreuses personnes dans le besoin. Photo : Radio-Canada / JImmy Chabot

Il affirme que la banque alimentaire aide notamment des étudiants du Collège Northern, dont le campus est situé à South Porcupine.

M. Curley est également reconnaissant de l’aide fournie par la communauté.