Feux de forêt : deux Nations cries veulent plus de ressources gouvernementales

Les chefs des Nations cries Red Earth et Shoal Lake, en Saskatchewan, appellent le gouvernement provincial à mobiliser plus de ressources pour lutter contre les feux de forêt dans le nord de la province.

Nos communautés souffriront de leurs impacts pendant des années , a déclaré lundi Marcel Head, chef de la Nation crie de Shoal Lake.

La semaine dernière, un premier ordre d’évacuation a été émis par la communauté de Shoal Lake dont 440 résidents se sont réfugiés à Prince Albert, à 240 kilomètres à l’ouest de leur lieu de résidence.

C'est une épreuve très traumatisante pour nos proches, mais nous devons garder la santé, le bien-être et la sécurité de tous nos gens à l'avant-plan Une citation de :Marcel Head, chef de la Nation crie de Shoal Lake

Selon lui, évacuer les résidents était une décision de dernier recours. Pour la deuxième fois cet été, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour rassurer notre population et lui apporter un certain réconfort dans une situation stressante , ajoute-t-il.

De son côté, la Nation crie de Red Earth a émis un ordre d'évacuation similaire pour environ 200 personnes de la communauté lundi. Elles ont été déplacées vers Regina et Saskatoon.

Compte tenu des menaces à court et à long terme que représentent les feux de forêt, nous demandons instamment au gouvernement de la Saskatchewan d'agir et de mobiliser les ressources dont il dispose pour améliorer et étendre les efforts pour maîtriser les feux de forêt dans nos régions pour le bien et la sécurité de notre peuple , a déclaré le chef de la Nation crie Red Earth Fabian Head dans un communiqué.

Feu de 46 000 hectares

Des feux de forêt étaient toujours actifs lundi dans ces deux Nations cries. Différentes organisations ont été appelées à participer à l’effort d’évacuation, dont la Croix Rouge, les agences fédérale et provinciale de mesures d’urgence en plus des villes comme Regina et du Grand conseil de Prince Albert.

Dès lundi matin, des pompiers ont été déployés pour combattre l'incendie de Bell, qui avait atteint 46 500 hectares.

Trois hélicoptères et des camions-citernes ont également été envoyés par l'Agence de la sécurité publique de la Saskatchewan.

Avec les informations d’Alexander Quon