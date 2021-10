Virginie Proulx propose de moduler les tarifs du transport en commun à Rimouski

Le tarif imposé à un étudiant ou une personne âgée serait donc moindre que pour un travailleur.

Virginie Proulx dit qu'il est essentiel que les gouvernements provincial et fédéral financent davantage le transport en commun en région afin que tous puissent contribuer à limiter les changements climatiques en utilisant le transport collectif.

Elle ajoute être en contact avec d'autres élus à travers le Québec qui souhaitent voir une amélioration de ce service pour développer nos villes pour qu'elles soient des villes du 21e siècle.

À Rimouski et dans les villes de taille semblable, on mérite d'avoir un système de transport en commun si on veut, nous aussi, collaborer à l'effort de diminution de gaz à effet de serre.

Une citation de :Virginie Proulx, candidate à la mairie de Rimouski