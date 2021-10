Sébastien Lemire et Sylvie Bérubé porte-parole pour l’Internet haute vitesse et la famille

Le député de la circonscription Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, a été nommé porte-parole en matière d'industrie, d'Internet haute vitesse dans les régions et d'entrepreneuriat.

Yves-François Blanchet se dit convaincu que le dossier de l'Internet haute vitesse progressera.

Sébastien était déjà en effet extrêmement sensible à ce dossier-là, qu’il maîtrise très bien, pour en avoir été responsable dans la précédente législature. On est assez confiant, et il s’est quand même passé un certain nombre de choses, des transferts de budget à Québec, du mouvement du côté de Québec , affirme le chef du Bloc québécois.

Selon Yves-François Blanchet, le développement économique des régions nécessite Internet haute vitesse.

Malheureusement, ce sera toujours trop lent, admet-il. Malheureusement, tous les morceaux du Québec qui n’ont pas accès à Internet haute vitesse pour le développement de leur économie vont toujours traîner un peu de la patte par rapport aux autres parties du territoire qui sont desservies de façon adéquate par Internet haute vitesse. Plus vite ce sera, le mieux ce sera , lance-t-il.

La députée d’Abitibi–Baie-James–Nunavik–Eeyou, Sylvie Bérubé, s'est vue confier le dossier famille, enfants et développement social.

Le chef du Bloc québécois reconnaît que la pénurie de main-d'œuvre est étroitement liée au manque de places en garderies, mais note que l’embauche d'éducatrices est la responsabilité du gouvernement provincial.