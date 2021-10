Mort de l’ancien premier ministre néo-écossais Roger Bacon

Élu pour la première fois à l’Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse en 1970, il a été à la barre de la province par intérim de 1990 à 1991, après que John Buchanan ait démissionné pour prendre un siège au Sénat.

Il a également été vice-premier ministre et ministre de l’Agriculture, du Tourisme, du Logement, et de l’Environnement.

Le premier ministre de la province, Tim Houston, a offert mardi ses sympathies aux proches du défunt.

Le premier ministre Roger Bacon était un fonctionnaire infatigable et dévoué ainsi qu’un agriculteur pionnier qui a contribué à transformer l’industrie du bleuet en Nouvelle-Écosse , a-t-il dit. Notre province est meilleure et plus forte grâce à ses nombreuses contributions .

Ceux qui souhaitent envoyer leurs sympathies peuvent le faire à cette adresse : condolences@novascotia.ca