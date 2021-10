O’Toole a bon espoir de ne pas être confronté à une fronde de son caucus

J’ai parlé à la majorité [des membres] du caucus et je crois que oui , a-t-il répondu lorsqu’il a été interrogé à ce sujet mardi matin, à son arrivée à la première réunion de son caucus depuis le scrutin.

Nous sommes tous déçus, moi le premier, mais nous devons nous assurer de construire sur les gains que nous avons faits, apprendre ce qui nous a manqué , a poursuivi le chef de l’opposition officielle.

C’est ce que toute équipe, toute famille fait quand il y a une déception. Vous apprenez de ça, vous vous rassemblez et c’est ce que nous allons faire aujourd’hui.

En vertu d’une loi adoptée en 2014, les conservateurs, comme tous les autres groupes parlementaires, doivent décider de diverses règles qui gouverneront leur caucus jusqu’aux prochaines élections.

Les députés doivent adopter des processus encadrant l’expulsion et la réadmission d’un député, l’élection et la destitution du président de leur groupe parlementaire et l’examen de la direction et l’élection d’un chef intérimaire. Il s’agit en bref de déterminer si ces décisions doivent relever du chef ou du caucus.

Dans ce dernier cas, 20 % des députés doivent se prononcer en faveur d’une proposition, dans une lettre publique, pour qu’elle soit soumise à un vote secret de l’ensemble des députés.

En théorie, donc, les 119 députés conservateurs peuvent se donner le pouvoir de décider de l’avenir du chef, et 20 % d’entre eux pourraient forcer un vote décidant de l’avenir de M. O’Toole, qui est à la barre du parti depuis le mois d’août 2020.

Selon nos sources, les députés se sont bel et bien donné le pouvoir d'agir de la sorte mardi.

Comme l’a cependant rappelé mardi le député conservateur Michael Chong, lui-même à l’origine de cette loi, le caucus peut très bien se doter de ses pouvoirs, sans pour autant s’en servir pour toute la durée du mandat.

M. O’Toole, qui ne cache pas sa volonté d’avoir une seconde chance, a d’ailleurs lui-même annoncé mardi qu’il voterait pour que le caucus se dote de tous ces pouvoirs, comme il l’avait d’ailleurs fait en 2015 et en 2019.

Si le caucus ne tente pas de forcer le départ de M. O’Toole, les partisans conservateurs pourront eux-mêmes se prononcer lors du prochain congrès du parti, mais ce dernier ne doit pas avoir lieu avant 2023.

Le gouvernement Trudeau étant minoritaire, les électeurs canadiens pourraient bien avoir été rappelés aux urnes d’ici là.

« L'homme de la situation »

À leur arrivée pour la rencontre du caucus, presque tous les députés conservateurs qui se sont exprimés sur le leadership de leur chef ont émis le souhait que M. O’Toole reste en place pour la prochaine élection.

Pour moi, l’option est très claire. Erin O’Toole est l’homme de la situation. Il va demeurer chef et va nous conduire à la victoire dès la prochaine élection , a déclaré Gérard Deltell, qui était leader parlementaire du parti à la dissolution de la Chambre.

Comme M. O’Toole lui-même, il a fait valoir que le parti avait augmenté ses appuis dans des régions comme le Québec et les provinces de l’Atlantique, ce qui était de bon augure pour le prochain scrutin.

Michael Chong a repris le même argument. Est-ce que c’est assez? Clairement pas. Mais dans une vingtaine de circonscriptions, une variation d’un point de pourcentage nous aurait permis de gagner 20 circonscriptions de plus.

Les députés Dominique Vien, Luc Berthold et Michelle Rempel Garner ont tous aussi ouvertement donné leur appui à Erin O’Toole.

La députée albertaine Shanna Stubbs est l’une des rares qui a refusé de faire de même parmi ceux et celles qui ont répondu aux questions des journalistes.

Selon le Globe and Mail, elle ne s’est pas prononcée en faveur d’un départ hâtif du chef conservateur, mais a plaidé pour que le Parti tienne son prochain congrès d’ici six mois, pour permettre aux membres de se prononcer.

M. Stubbs n’a pas caché qu’elle était mécontente d’avoir perdu trois collègues albertains. La percée espérée dans la grande région de Toronto ne s’est pas matérialisée et des défaites ont été enregistrées dans la région de Vancouver, a-t-elle aussi souligné.

Ces propos illustrent ce qui a été abondamment souligné depuis le scrutin : M. O’Toole a tenté de recentrer le parti, ce qui a fait des heureux dans l’est du pays, mais en a déçu d’autres, notamment dans les provinces de l’Ouest.