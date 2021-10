La SOCAN remet des prix à Kaytranada, Chiiild, Charlotte Cardin et les Cowboys Fringants

Le 32e Gala SOCAN a dévoilé la liste de ses lauréats et lauréates mardi, et le DJ et producteur montréalais Kaytranada remporte les grands honneurs en ayant été nommé l’auteur-compositeur de l’année.

La Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) l’a récompensé pour le succès de son plus récent album Bubba, qui a remporté deux prix à la prestigieuse cérémonie des Grammys en mars 2021, et un prix Juno.

Le groupe Chiiild a de son côté été sacré révélation de l’année. Le duo formé des Montréalais Yonatan Ayal et Pierre-Luc Rioux, et dont les textes sont en anglais, se fait remarquer aux États-Unis et au Canada anglais avec son récent album Hope for Sale, mais demeure méconnu au Québec.

Plus tôt cette année, la chanteuse originaire de Québec Ariane Roy s’était vu remettre le Prix Slaight Music de l’auteure-compositrice émergente francophone.

Sans surprise, les Cowboys Fringants remportent le grand prix de la chanson populaire francophone pour L’Amérique pleure. 10 prix ont été remis aux créateurs et créatrices de chansons les plus entendues en 2020.

Passive Agressive, interprétée et coécrite par Charlotte Cardin, a reçu le prix de la chanson populaire anglophone.

D’autres prix avaient été révélés plus tôt cette année, dont le prix SOCAN pour un ou une artiste hip-hop/rap qui a été remis à Shreez, et son album On Frap.

La liste complète des lauréats et lauréates du Gala SOCAN est disponible sur le site web de l’organisation  (Nouvelle fenêtre) .