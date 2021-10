Course à trois dans la MRC des Collines-de-l’Outaouais

Jusqu’à présent, le préfet était désigné par les maires des municipalités de la MRCMunicipalité régionale de comté . Le poste était officiellement à temps partiel, et sera désormais à temps plein.

La MRCMunicipalité régionale de comté est dans une grande période de croissance et de développement, alors on a trouvé que c’est un poste à temps plein , explique la préfète sortante et mairesse sortante de Chelsea, Caryl Green.

Sa municipalité aura un nouveau maire ou une nouvelle mairesse le 7 novembre, alors qu’elle tente d’obtenir un nouveau mandat de préfète, mais cette fois, auprès des citoyens.

Comme préfète, quand je travaillais dans les quatre dernières années, je portais les deux chapeaux. Je pense que c’est mieux un préfet élu au suffrage universel parce que la personne ne sera plus maire, mairesse. C’est vraiment un rôle unique , estime Mme Green. Je pense que ça va être plus juste et équitable et que la représentation va être pour la MRCMunicipalité régionale de comté et non pas pour ma municipalité.

La mairesse sortante de Chelsea et préfète sortante de la MRC des Collines-de-l’Outaouais rappelle aux résidents des sept municipalités qu’ils sont appelés à se prononcer sur le choix de leur préfet. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Après la pandémie, l’une de ses priorités sera la relance économique, et elle souhaite soutenir les commerçants.

C’est aussi une relance avec un souci pour l’environnement. [...] Il faut assurer qu’on va mettre en place avec les autres paliers de gouvernement l’Internet, le transport collectif, l’achat local avec nos agriculteurs , fait-elle valoir.

Mme Green souligne également la question de la Sécurité publique de la MRCMunicipalité régionale de comté . Le Comité consultatif sur la réalité policière propose de transférer à la Sûreté du Québec (SQ) le corps policier de la MRC des Collines-de-l’Outaouais.

La préfète sortante dit également vouloir travailler sur un plan d’urgence afin de faire face aux changements climatiques. On sait que les municipalités étaient beaucoup touchées par les inondations, même la tornade, avec de grandes pluies, le gel et [le] dégel. […] C’est nécessaire d’être préparé face à ces changements qu’on voit toutes les années , souligne-t-elle.

C’est ma job de rêve , dit Éric Antoine

L’ancien président de la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées convoite aussi le poste de préfet. C’est ma job de rêve , lance Éric Antoine.

Sa stratégie de campagne, rencontrer les citoyens afin d’identifier leurs enjeux et leurs inquiétudes.

Chaque municipalité a ses propres enjeux, donc il y a une couleur différente à chaque municipalité , estime le candidat. Il faut trouver des projets en commun comme le dossier du contrat de la Sécurité publique.

Quant à la relance économique, M. Antoine mise sur l’achat local.

Je ne fais que ça, visiter des commerçants […] et visiter des fermiers. […] Il y a des produits qui existent ici qu’on ne voit pas ailleurs , indique-t-il. Je me promets d’être un agent de développement, un agent promotionnel pour les commerçants et les fermiers de notre territoire.

L’ancien président de la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées, Éric Antoine, dit vouloir travailler pour l’ensemble des résidents de la MRC des Collines-de-l’Outaouais. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Sur l’enjeu de l’accès à l’Internet, il faut travailler à négocier, à mettre une certaine pression avec le fédéral et le provincial , croit-il.

M. Antoine souhaite également développer l’industrie du tourisme et de l’agrotourisme, de même qu’attirer de nouveaux résidents.

L’Outaouais et la MRCMunicipalité régionale de comté des Collines, ce n’est pas une voie de passage pour aller en Ontario. Pour moi, c’est un endroit où on doit s’installer , a martelé le candidat.

Devant ses opposants, M. Antoine se promet de mener une campagne positive et voit d’un bon œil la compétition.

Un retour aux sources pour Marc Carrière

L’ancien député de Chapleau, Marc Carrière, dit effectuer un véritable retour aux ressources en se lançant dans la course.

J’ai occupé ces fonctions-là dans les années 2000. […] J’ai été maire de Val-des-Monts, conseiller municipal , se rappelle-t-il. J’ai adoré travailler au service des citoyens de la MRCMunicipalité régionale de comté .

Un premier enjeu sur lequel il souhaite se concentrer est la relance économique, soulignant les défis en matière de main-d’œuvre dans la région.

Je pense que la MRCMunicipalité régionale de comté doit être un vrai catalyseur du développement économique et de la relance économique , poursuit M. Carrière. On a des icônes incroyables au niveau touristique, on a des agriculteurs également qui font un travail formidable.

L'ancien député de Chapleau, Marc Carrière Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Le candidat compte aussi se pencher sur la question du corps policier de la MRCMunicipalité régionale de comté .

J’ai contribué à mettre sur pied ce corps de police. […] C’est un service près des citoyens , met-il de l’avant. C’est clair qu’il y a une iniquité entre les municipalités qui ont les services de la SQSûreté du Québec versus un corps de police municipale. Je pense que les représentations qui doivent être faites pour avoir cet équilibre-là sont super importantes.

Le rôle que je devrai jouer est d’être à l’écoute et d’être un leader et d’être en appui auprès des municipalités , conclut M. Carrière.

Avec les informations de Christian Milette