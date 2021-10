Les vols de pots catalytiques en forte hausse à Winnipeg

Le vol de pots catalytiques, installés sous les véhicules, est en forte hausse cette année à Winnipeg, selon la police de la capitale manitobaine et Autopac (MPI).

Les pots catalytiques font partie du système d’échappement et ont pour fonction de réduire les émissions de polluants. Ils contiennent des métaux rares, comme le palladium, le rhodium ou encore le platine, qui fixent les métaux lourds.

Ils attirent particulièrement les voleurs cette année. Selon des données du Service de police de Winnipeg, 779 vols de pots catalytiques avaient été rapportés au 15 juillet. Cela représente une augmentation de plus de 130 % sur les 7 premiers mois de l’année comparativement à l’an dernier, où la police avait recensé 336 vols.

C’est rapide, c’est simple et c’est rentable , affirme la chargée de communication du Service de police de Winnipeg, Ally Siatecki.

La hausse des prix des métaux en cause?

La police avait annoncé en février dernier l’arrestation de cinq personnes surprises en train de voler des pots catalytiques. Si Ally Siatecki affirme que la police n'est pas en mesure de déterminer des facteurs spécifiques pour expliquer l’augmentation des vols , le prix des métaux contenus dans cette pièce automobile pourrait être une des raisons.

En effet, le palladium s’échangeait autour de 1908 $US l’once mardi, après avoir frôlé les 3000 $ en mai. Le palladium, lui, tournait autour de 1921 $US l’once mardi, et a atteint 1313 $ en février.

Même si cela est difficile à voir, un conducteur ne peut pas ne pas s’apercevoir que son pot catalytique a disparu. En effet, une fois le moteur allumé, un gros bruit rauque, similaire à un pot d’échappement percé, se fait entendre.

Le coût moyen du remplacement d’un pot catalytique est de 1300 $, selon MPI. Le client sera responsable du paiement de sa franchise et des frais d'amélioration , précise Brian Smiley, porte-parole de MPI.

Ces frais d’amélioration varient selon le kilométrage du véhicule. Aucun frais n’est exigé si l’odomètre est à moins de 80 000 km.. Par contre, au-delà de 250 000 km, par exemple, ces frais se montent à 20 %. Ainsi, si le remplacement coûte 2000 $, le client devra payer 400 $ de frais d’amélioration , conclut Brian Smiley.